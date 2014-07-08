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Экология

08 июля 2014, 17:45

В столице будут производить электромобили

экология электромобили технологии департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы китай соглашения меморандумы парки и пешеходные зоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти заключили с Китаем меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды. В рамках этого соглашения в Москве создадут производство по сборке электромобилей.

В документе отмечается, что в целях оздоровления экологической обстановки в российской столице стороны будут обмениваться опытом в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. В частности, речь идет об обеспечении населения экологически чистой питьевой водой, об утилизации отходов в соответствии с критериями энергетической эффективности и максимальной экологической безопасности.

Стороны также договорились обмениваться справочной, статистической и аналитической информацией в области охраны окружающей среды и совершенствовать сотрудничество на международном уровне. Кроме того, планируется привлекать московские предприятия к участию в Китайской ярмарке инвестиций в зарубежные страны (COIFAIR).

Заправки для электромобилей в Москве

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Напомним, к 2016 году в Москве планируется открыть 250 заправок для электромобилей и другого транспорта с электрическим двигателем. За последние 2 года в столице уже открылось 50 заправок для электромобилей.

Кроме того, владельцы электромобилей в Москве могут бесплатно парковаться в центре города. Также для большей привлекательности экологически чистого автотранспорта правительство России обнулило пошлины на ввоз электромобилей и сделало для них бесплатную зарядку.

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