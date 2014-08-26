Совместный проект M24.ru и 2do2go расскажет, как встретить День города

Фото: mos2014.ru

Сетевое издание M24.ru и интерактивная афиша развлечений 2do2go создали совместный проект, который расскажет москвичам, где встретить День города.

На сайте можно узнать все о столичных мероприятиях, которые пройдут в День города. Новости для москвичей подготовил M24.ru, а подборку мероприятий составил 2do2go.ru.

Для удобства все мероприятия разобраны по разделам: "День экскурсий в День города", "Официально о программе празднования Дня Москвы", "Как украсят Москву ко Дню города", "Где смотреть фейерверк в День Москвы". Также на сайте все развлечения разделены по тематикам: "Для туристов", "Концерты", "Вечеринки", "Развлечения для детей", "Спорт".