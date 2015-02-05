Пристроенные лифтовые шахты в домах центра Москвы подсветят

Замена лифтов

В домах Центрального округа Москвы подсветят пристроенные лифтовые шахты, сообщил M24.ru пресс-секретарь префектуры Павел Большунов.

До 1 июля планируется подсветить 629 шахт, их которых 36 – в Замоскворечье, 10 – в районе Арбат, 144 – в Басманном, 48 – в Красносельском, 39 – в Мещанском, 193 – в Пресненском, 19 – в Таганском, 119 – в Тверском районе, 13 – в Хамовниках и 8 – в Якиманке.

По словам префекта ЦАО Виктора Фуера, подсветка может служить дополнительным источником освещения и обновленным декоративным элементом светового оформления центра.

Отметим, что до начала работ в 52 лифтах заменят матовое остекление, а все прозрачные элементы кабин лифтов промоют.

Ранее M24.ru сообщало, что на 600 зданиях до конца 2016 года появится архитектурная подсветка. Сейчас в городе примерно тысяча зданий с архитектурно-художественной подсветкой.

При этом для московских памятников планируется разработать концепцию освещения, чтобы монументы не терялись на фоне "светящихся" бульваров и домов. В частности, предлагается организовать подсветку памятников Грибоедову, Пушкину и других знаменитых монументов.