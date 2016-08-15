Движение около набережной Яузы перекрыто из-за подтоплений

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Движение по Малахитовой улице и на развороте под Ростокинским мостом перекрыто из-за подтопления дороги, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Трасса находится в районе набережной реки Яуза, которая вышла из берегов из-за ливней. ЦОДД просит водителей заранее планировать свои маршруты и при возможности отказаться от поездок в эту часть города.

ТАСС отмечает, что временно перекрыто движение также на Сельскохозяйственной улице, на месте ЧП работают коммунальные службы.



Также залило водой подъезд к ТЦ "Мега Белая Дача" в Люберецком районе и 40 загородных домов там же. Еще спасателям пришлось эвакуировать около 80 человек из подтопленного автобуса на юге Москвы.

В столице выпала половина августовской нормы осадков, суточный максимум уже перекрыт. На метеостанции на ВДНХ отмечено 48 миллиметров – новый исторический рекорд для середины августа, предыдущий (25,2 миллиметра) был установлен 129 лет назад, в 1887 году.

Количество осадков, выпавшее в Москве за сутки: Станция Балчуг – 92,5 мм дождя, что составило 113 процентов от месячной нормы (норма 82 мм);

Станция ВДНХ – 72,5 мм – 88% от месячной нормы (норма 82 мм);

Станция Тушино – 62 мм – 68% от месячной нормы (норма 91 мм);

Станция Немчиновка – 93,5 мм – 120% от месячной нормы (норма 78 мм);

Станция Бутово – свыше 50 мм;

Станция Строгино – свыше 30 мм.



При обнаружении скоплений воды можно обратиться в центральную диспетчерскую "Мосводостока" и оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.