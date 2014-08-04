Путепровод на 33 км Можайского шоссе могут открыть к осени 2015 года

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Путепровод на 33 километре Можайского шоссе планируют открыть к III кварталу 2015 года, сообщает в понедельник, 4 августа, пресс-служба главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Как заявил начальник ведомства Константин Ляшкевич, сейчас возводятся подпорные стены и опоры путепровода.

"Выполняются работы по переустройству сетей связи, прокладке водостока, перекладке газопровода, в полосе отвода железной дороги ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций ОАО "РЖД". Ближе к полотну железной дороги также ведутся буровые работы для последующего устройства опор путепровода, на которых уже в этом году начнется монтаж металлоконструкций", - пояснил он.

На сегодняшний день время закрытия переезда на Можайском шоссе составляет около 8 часов в день, в пиковое время с 6.00 до 10.00 переезд закрывается на три часа.

Новый путепровод позволит проезжать по Можайке независимо от движения поездов, а также снимет ограничение на сокращение интервалов в движении электричек до 20 минут.

Ожидается, что пропускная способность трассы при этом составит около 50 тысяч машин в сутки.