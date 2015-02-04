Трассу от Бутова до Коммунарки планируют запустить к лету

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Дорогу от Южного Бутова до поселка Коммунарка планируют открыть к 1 июля этого года. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Мы уже ввели две дороги - между Киевским и Калужским, Киевским и Боровским шоссе. Это частично решило сложную дорожную ситуацию - стало меньше пробок. К 1 июля мы планируем ввести дорогу между Коммунаркой и Южным Бутово", - рассказал Жидкин.

Протяженность автодороги составит почти 6 километров, а ее ширина - 15 метров. По словам Жидкина, реконструкция дороги увеличит пропускную способность в полтора раза - с 1,5 до 2,5 тысяч машин. Новая дорога также позволит частично разгрузить Калужское шоссе на участке от поворота на поселок Коммунарка до МКАД и организовать дополнительную транспортную связь между жилыми районами поселка Коммунарка и Южного Бутова.

Напомним, в конце сентября прошлого года началась реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. В результате ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос (по две в каждом направлении), а дорогу оборудуют тротуарами, освещением и инженерными коммуникациями. При этом в местах примыкания жилой застройки установят специальные шумозащитные экраны.

Соединяющую Коммунарку и Южное Бутово дорогу реконструируют

Дорожные работы пройдут на двух участках: будет реконструирована улица Центральная от Калужского шоссе в Коммунарке, а также построен участок дороги до примыкания к улице Академика Семенова в Бутове.

Отметим, что к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог, в том числе основную магистраль - Калужское шоссе - и многочисленные дороги-связки. Приоритетом станет строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).