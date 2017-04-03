Единые правила организации парковок для инвалидов могут создать в Москве

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Единые правила организации столичных парковок для маломобильных граждан во дворах предлагают разработать в Мосгордуме, сообщает Агентство "Москва".

Инициативу выдвинул председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев. Он рассказал, что было бы целесообразно создать регламент, который будет закреплять индивидуальную парковку за инвалидом. Необходимо также прописать правила ее организации.

Сейчас придомовая территория находится в ведении управы и самих жителей. В одних дворах наносят разметку и устанавливают знак, в других парковки для маломобильных граждан оборудуют выдвижными столбиками-блокираторами.

В целом опрос с парковками для инвалидов в столице законодательно урегулирован, отметил Антонцев. Около каждого общественного учреждения выделяется не менее 10 процентов парковок для людей с ограниченными возможностями.