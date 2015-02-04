Должников по ЖКХ поставят на автодозвон

Власти будут бороться с должниками по оплате ЖКУ с помощью автодозвона

Районные власти будут бороться с должниками по ЖКХ методом автодозвона, рассказали M24.ru в префектурах и управах столицы. Власти планируют договориться с колл-центрами, чтобы те до 10 раз в день отправляли на домашние номера неплательщиков автоматические сообщения с напоминанием о долге. Отметим, что во многих подъездах уже появились объявления со списком квартир должников, но без персональных данных, и пометкой "Стыдно!".

Как рассказал M24.ru глава управы района Арбат Максим Дерюгин, власти заключат договор с колл-центром, который начнет звонить должникам уже с 15 февраля. "В первое время мы планируем автодозвон два-три раза в день, если не увидим реакции, то количество звонков увеличится максимально до 10 в день", - пояснил Дерюгин.

По его словам, колл-центр запишет должникам сообщение, в котором будет сказано, что их могут вызвать в суд, а за неоплаченные долги от 10 тысяч рублей - не выпустить за границу.

Замглавы управы района Ясенево Сергей Иванов рассказал M24.ru, что в течение месяца также заключит договор с колл-центром, который организует рассылку голосовых сообщений на номера неплательщиков. "В течение месяца заработает программное обеспечение, звонки будут поступать в квартиры должников, - отметил Иванов. - У нас ситуация с собираемостью платы за коммунальные услуги плачевная, на 1 января почти у 5 тысяч жильцов накопился долг на 141 млн рублей", - пояснил он. Пока же, по словам Иванова, должников пытаются убедить в необходимости оплаты услуг ЖКХ, расклеивая в подъездах списки квартир и суммы долга. Такие объявления с пометкой "Стыдно!" появились во всех округах.

Иванов добавил, что самый действенный метод работы с должниками - блокировка средств на банковской карте. Но это можно сделать только по решению суда и только если у неплательщика карта "Сбербанка". Напомним, что налоговые службы и приставы начали блокировать банковские карты неплательщиков и замораживать счета частных лиц с 1 июля 2014 года.

Префект Северного округа Владислав Базанчук сказал M24.ru, что окружные власти также рассматривают вопрос использования автодозвона. "Мы рассматриваем эту идею как одну из составляющих комплексных мер по борьбе с неоплатой услуг ЖКХ, - пояснил Базанчук. - Пока мы ограничиваемся публикацией списка должников на подъездном стенде с информацией, а также работаем со старшими по домам и обращаемся в суды".

Пресс-секретарь префектуры Северо-Восточного округа Александр Латышев также не исключил применения в СВАО автодозвона наряду с другими мерами воздействия на должников.

Что касается отключения коммунальных услуг, то районные и окружные власти пока рассчитывают не прибегать к таким крайним мерам.

Сейчас метод автодозвона по отношению к неплательщикам применяет МГТС и "Ростелеком". Руководитель направления департамента внешних коммуникаций Ростелекома Инна Губарева пояснила, что при задолженности за услуги междугородней и международной связи абоненты приходит автоинформирование в течение трех месяцев, а после материалы передают в суд.

Отметим также, что "автодозвоном" пользуется также Мосэнергосбыт. Кроме того, ГУП "Мосгортранс" таким образом

Сейчас метод автодозвона по отношению к неплательщикам применяет МГТС и "Ростелеком". Руководитель направления департамента внешних коммуникаций Ростелекома Инна Губарева пояснила, что при задолженности за услуги междугородней и международной связи абоненты приходит автоинформирование в течение трех месяцев, а после материалы передают в суд.Отметим также, что "автодозвоном" пользуется также Мосэнергосбыт. Кроме того, ГУП "Мосгортранс" таким образом борется с расклейщиками объявлений на остановках общественного транспорта. Последним звонят каждые 15 минут, чтобы они боялись оставлять свой номер на остановочных павильонах.



Депутат Мосгордумы, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Инна Святенко считает, что заключить договор с колл-центром выгоднее, чем нанимать сотрудников, которые будут напоминать неплательщикам о долгах. По ее словам, программу необходимо настроить таким образом, чтобы звонки не нарушали право на отдых москвичей. "Одно дело - звонок раз в месяц, другое дело - по ночам", - отметила она. По словам депутата, сейчас многие жители указывают свой мобильный контактным телефоном для управляющей компании, им логично рассылать SMS-сообщения о долгах. К слову, москвичи и сами уже могут подписаться на такую SMS-рассылку.

Эксперт фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев пояснил, что юридически автодозвон не запрещен, однако психологически он воспринимается тяжелее, чем звонок от оператора лично. Объявления в подъездах с номерами квартир и суммой долга не считаются персональными данными, если в них нет имен и фамилий должников. "Но управляющим компаниям также стоит выделить время для обхода квартир, чтобы разобраться в причинах неоплаты. Вдруг должник - пенсионер, который по состоянию здоровья не может выйти из квартиры, чтобы оплатить услуги ЖКХ", - пояснил он.

Марина Курганская