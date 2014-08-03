Московская полиция вызволила леопарда из квартиры на севере столицы

Московская полиция освободила леопарда, которого держали в подвале жилого дома на улице Зорге, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящее время животное отправлено в подмосковный питомник.

Полицейские выясняют, каким образом дикий зверь, занесенный в Красную книгу России, оказался в московском дворе. Хозяину леопарда, которого сейчас разыскивают, грозит не только штраф порядка 1 миллиона рублей, но и реальный срок - до трех лет лишения свободы.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил телеграмму главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой помочь в освобождении леопарда, незаконно находящегося в жилом доме на севере Москвы.