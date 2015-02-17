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17 февраля, 13:12

Число детей-сирот в Москве сократилось на 20% - Собянин

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В Москве на 20% сократилось числе детей-сирот, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания столичного правительства во вторник.

"За последний год количество детей, которые находятся в сиротских учреждениях, уменьшилось на 20%. Соответственно, увеличилось количество детей, которые воспитываются в семьях. Количество таких детей достигло исторического максимума и составило 85% от общего количество детей, которые находятся под опекой государства", - отметил мэр.

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По словам руководителя департамент социальной защиты населения Владимира Петросяна, на учете в Москве состоят 19,5 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"У нас сегодня на учете состоит 19,5 тысячи детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 85% из них - это дети, устроенные в семьи", - заявил Петросян.

Он также отметил, что когда правительство Москвы начинало работу по устройству детей-сирот в семьи, этот показатель составлял 77,23%. "На сегодняшний день в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родичей, проживает 2,99 тысячи детишек. На начало работы было 3,74 тысячи детей", - рассказал глава ведомства.

Кроме того, в 2014 году увеличилось число детей инвалидов, устроенных в семьи. "В прошлом году 115 детей инвалидов были устроены в семьи. В 2013 году - всего 35 детей", - отметил Петросян. Он пояснил, что этой ситуации способствовало проведение эксперимента по имущественной поддержке таких семей - выделение квартир.

"Эволюция Москвы": Как стать приемным родителем

Мэр Москвы, в свою очередь, рассказал, что в рамках программы адресно-социальной поддержки в 2014 году помощь была оказана более 300 тысячам граждан. Всего на эту программу город тратит 300 миллиардов рублей.

Владимир Петросян также сообщил, что с 1 января 2014 размер ежемесячного пособия на ребенка был увеличен на 200-800 рублей в зависимости от возраста детей и категории получателей пособий.

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С 1 января 2015 года размер ежемесячного пособия на ребенка для всех получателей был увеличен еще на 500 рублей.

Как сообщало ранее сетевое издание M24.ru, в прошлом году в столице запустили портал с видеоанкетами и фотографиями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. База данных получила название "УсыновиМосква".

На сайте можно не только ознакомиться с анкетами детей, но и получить различные консультации относительно возможностей усыновления и попечительства. Потенциальные приемные родители могут ознакомиться с комментариями психологов и юристов, а также задать вопросы экспертам.

Кроме того, социальные ролики в поддержку усыновления ребят, оставшихся без родителей, будут показывать в столичных кинотеатрах, аэропортах и торговых центрах.

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