Из подмосковного лагеря после вспышки инфекции вывезли всех детей

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Из детского оздоровительного лагеря "Чехов", где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, вывезли всех отдыхающих. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя Москомспорта Николай Гуляев.

По его словам, в общей сложности домой был отправлен 181 ребенок. "Пока никаких официальных результатов анализов нет. Мы всего лишь, выполняя предписание территориального органа Роспотребнадзора Московской области по Серпуховскому району вывезли всех детей из оздоровительного лагеря с базы "Чехов", – приводит слова Гуляева Агентство "Москва".

Чиновник подчеркнул, что лагерь продолжит работу после устранения выявленных нарушений. Детям, которые были вывезены с базы отдыха, столичные власти предоставят бесплатные путевки в другие лагеря Подмосковья.

"Вскоре Мосгортур предложит им другую базу, также в Московской области. В этом направлении мы уже работаем, так как получается что смена сорвана – 7 августа заехали, а 11 уехали", – сказал Николай Гуляев.

В лагере, расположенном в подмосковном селе Новоселки, отдыхали воспитанники детских спортивных школ Москвы. В частности, там находились дети из подведомственных Москомспорту учреждений, обучающиеся футболу, тэквондо, плаванию и акробатическому рок-н-роллу.

Напомним, в период с 8 по 11 августа на спортивно-оздоровительной базе "Чехов" 46 детей и шестеро взрослых из тренерского состава обратились в медпункт с жалобами на боли в животе, рвоту и слабость. В связи с этим Следственный комитет по Московской области начал доследственную проверку.