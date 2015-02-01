Пенсии в России выросли с 1 февраля на 11,4 процента

Размер пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца увеличится

С 1 февраля в России повышаются сразу несколько видов пенсий.

По данным Минтруда, пенсии по старости вырастут на 11,4 процента. Так, средняя пенсия прибавит 1 265 рублей и увеличится до 12 464 рублей.

Увеличатся и страховых пенсии по инвалидности - с 7 176 до 7 994 рублей, а по потере кормильца - с 7 218 до 8 040 рублей. Всего же февральское повышение коснется почти 40 миллионов россиян.

В конце декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отмечал, что пенсии россиян с 1 февраля могут проиндексировать примерно на 9,8%, их размер составит около 13 тысяч рублей.

Дроздов напомнил, что по закону с 1 февраля пенсии индексируются на уровень инфляции за прошлый год. Добавим, что ПФР рассчитывал бюджет исходя из уровня инфляции 7,5 процентов. Однако реальная инфляция оказалась выше.

Глава ПФР отметил также, что вторую индексацию пенсий в 2015 году в соответствии с законодательством проведут с 1 апреля. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с доходами Фонда, если их рост превысит инфляцию. Кроме того, по словам Дроздова, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Эта индексация также будет выше предполагавшейся ранее и составит 12,3 процентов вместо 11,9 процентов.

Напомним, об индексации пенсий по фактическому уровню инфляции заявил на пресс-конференции 18 декабря Владимир Путин.

"Несмотря на текущие кризисные условия, наша экономика приспособится к реалиям, а цены на энергоносители вырастут. В социальной части пенсии мы проиндексируем, в будущем году они будут рассчитаны не по прогнозной, а по фактической инфляции", - подчеркнул президент России.