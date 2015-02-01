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01 февраля 2015, 09:05

Пенсии в России выросли с 1 февраля на 11,4 процента

деньги пенсии Пенсионный фонд России

Размер пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца увеличится

С 1 февраля в России повышаются сразу несколько видов пенсий.

По данным Минтруда, пенсии по старости вырастут на 11,4 процента. Так, средняя пенсия прибавит 1 265 рублей и увеличится до 12 464 рублей.

Увеличатся и страховых пенсии по инвалидности - с 7 176 до 7 994 рублей, а по потере кормильца - с 7 218 до 8 040 рублей. Всего же февральское повышение коснется почти 40 миллионов россиян.

В конце декабря глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов отмечал, что пенсии россиян с 1 февраля могут проиндексировать примерно на 9,8%, их размер составит около 13 тысяч рублей.

Дроздов напомнил, что по закону с 1 февраля пенсии индексируются на уровень инфляции за прошлый год. Добавим, что ПФР рассчитывал бюджет исходя из уровня инфляции 7,5 процентов. Однако реальная инфляция оказалась выше.

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Глава ПФР отметил также, что вторую индексацию пенсий в 2015 году в соответствии с законодательством проведут с 1 апреля. Пенсии будут проиндексированы в соответствии с доходами Фонда, если их рост превысит инфляцию. Кроме того, по словам Дроздова, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Эта индексация также будет выше предполагавшейся ранее и составит 12,3 процентов вместо 11,9 процентов.

Напомним, об индексации пенсий по фактическому уровню инфляции заявил на пресс-конференции 18 декабря Владимир Путин.

"Несмотря на текущие кризисные условия, наша экономика приспособится к реалиям, а цены на энергоносители вырастут. В социальной части пенсии мы проиндексируем, в будущем году они будут рассчитаны не по прогнозной, а по фактической инфляции", - подчеркнул президент России.

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