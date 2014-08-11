Гостям МУЗЕОНА расскажут о растениях на Крымской набережной

Фото: М24

В среду, 13 августа, в парке искусств МУЗЕОН пройдет экскурсия, посвященная растениям на Крымской набережной.

Посетители узнают, растет ли в парке лаванда, кто посадил здесь весенние тюльпаны, какие растения украшают луг у павильона "Школа" и в чем особенность цветущих холмов на набережной.

"Прогулку проведет Анна Андреева, ландшафтный архитектор, автор проекта озеленения Крымской набережной", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Начало в 20.00. Участие бесплатное. Сбор экскурсионной группы под Крымским мостом.