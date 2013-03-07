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07 марта 2013, 15:48

Парк Горького научит девушек кататься в паре на коньках

Фото: пресс-служба парка Горького

8 марта парк Горького устроит цветочную инсталляцию и научит девушек кататься на коньках. Причем катание будет проходит под аккомпанемент Аркадия Велюрова.

С 12:00 до 22:00 в центре Ленинской площади будет открыт четырехметровый куб, войдя в который девушки окажутся посреди необыкновенной цветочной инсталляции.

Атмосфера проснувшейся весны будет создана при помощи зеркал и множества живых цветов: мимозы, ландышей, лаванды и гиацинтов.

В это время на катке двадцать симпатичных молодых людей, очень похожие на Костика из знаменитого фильма "Покровские ворота", будут кататься и обучать девушек правильному скольжению в паре.

Катание будет проходить под музыкальное сопровождение знаменитого куплетиста Аркадия Велюрова.

Вход на каток для всех девушек бесплатный.

Сюжет: Цветы, стихи и концерты: как столица отметит 8 марта
цветы катки иллюзии ЦПКиО имени Горького

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