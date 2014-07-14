Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14 июля 2014, 01:42

Сборная Германии в четвертый раз в истории стала чемпионом мира

чемпионат мира по футболу сборная Аргентины сборная Германии

Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Германии

Сборная Германии по футболу в четвертый раз в своей истории выиграла чемпионат мира. В финальном поединке подопечные Йоахима Лева оказались сильнее Аргентины - 1:0.

Вопреки ожиданиям многочисленных скептиков, в финале зрители увидели не оборонительную игру обоих команд, а достаточно атакующий и зрелищный футбол.

На 21-й минуте латиноамериканцы имели прекрасную возможность открыть счет в матче. Гонсало Игуаин совершенно неожиданно оказался один перед воротами Мануэля Нойера, после неудачного паса назад одного из защитников "бундесманншафт". Однако аргентинский нападающий пробил мимо створа.

Немцы создали самый реальный момент уже в добавленное к первому тайму время. Хеведес после подачи углового пробил в штангу, от которой мяч отскочил в его партнера по сборной, стоящего в офсайде.

Во втором тайме столь голевых моментов не было, несмотря на то, что обе команды стремились решить вопрос в основное время. Немцам не везло в завершающей стадии атаки, а аргентинцы ни разу не сумели серьезно потревожить Нойера.

Судьба встречи решилась во втором дополнительном тайме. На 113-й минуте Андре Шюррле прорвался по флангу и навесил в центр на одинокого Марио Гетце, которому никто не мешал отправить снаряд в ворота.

На то, чтобы отыграться, у аргентинцев не хватило ни времени, ни сил. Таким образом, сборная Германии завоевывает четвертое футбольное золото в своей истории. Предыдущие три выиграла еще команда ФРГ.

"Бундесманншафт" становится второй сборной, выигравшей четыре мундиаля. Этим достижением также может похвастать команда Италии. Лидерами списка являются пентакампеоны - сборная Бразилии.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу в Бразилии

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать