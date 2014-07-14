Сборная Германии в четвертый раз в истории стала чемпионом мира

Чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Германии

Сборная Германии по футболу в четвертый раз в своей истории выиграла чемпионат мира. В финальном поединке подопечные Йоахима Лева оказались сильнее Аргентины - 1:0.

Вопреки ожиданиям многочисленных скептиков, в финале зрители увидели не оборонительную игру обоих команд, а достаточно атакующий и зрелищный футбол.

На 21-й минуте латиноамериканцы имели прекрасную возможность открыть счет в матче. Гонсало Игуаин совершенно неожиданно оказался один перед воротами Мануэля Нойера, после неудачного паса назад одного из защитников "бундесманншафт". Однако аргентинский нападающий пробил мимо створа.

Немцы создали самый реальный момент уже в добавленное к первому тайму время. Хеведес после подачи углового пробил в штангу, от которой мяч отскочил в его партнера по сборной, стоящего в офсайде.

Во втором тайме столь голевых моментов не было, несмотря на то, что обе команды стремились решить вопрос в основное время. Немцам не везло в завершающей стадии атаки, а аргентинцы ни разу не сумели серьезно потревожить Нойера.

Судьба встречи решилась во втором дополнительном тайме. На 113-й минуте Андре Шюррле прорвался по флангу и навесил в центр на одинокого Марио Гетце, которому никто не мешал отправить снаряд в ворота.

На то, чтобы отыграться, у аргентинцев не хватило ни времени, ни сил. Таким образом, сборная Германии завоевывает четвертое футбольное золото в своей истории. Предыдущие три выиграла еще команда ФРГ.

"Бундесманншафт" становится второй сборной, выигравшей четыре мундиаля. Этим достижением также может похвастать команда Италии. Лидерами списка являются пентакампеоны - сборная Бразилии.