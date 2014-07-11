Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

11 июля 2014, 16:29

Болельщики из России отдали предпочтение немцам в финале мундиаля

чемпионат мира по футболу сборная Аргентины сборная Германии

Фото: fifa.com

Большинство российских любителей футбола, следящих за чемпионатом мира, будут болеть за сборную Германии в финальном матче мундиаля. Немцев поддержат в два раза больше граждан России, чем аргентинцев.

За немцев будут болеть 33 процента опрошенных, за Аргентину - 17. Примечательно, что Германия пользуется большей популярностью у мужчин всех возрастов, тогда как почти половина опрошенных женщин заявила, что не интересуется футболом.

13 процентов опрошенных собираются смотреть финал чемпионата мира, ожидая увидеть там красивый футбол. Ни одна из команд не вызывает у них симпатии (или наоборот - обе одинаково симпатичны).

3 процента от участников опроса затруднились с ответом, а 34 - не интересуются футболом.

Опрос провел портал Superjob. В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу в Бразилии

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать