Болельщики из России отдали предпочтение немцам в финале мундиаля

Фото: fifa.com

Большинство российских любителей футбола, следящих за чемпионатом мира, будут болеть за сборную Германии в финальном матче мундиаля. Немцев поддержат в два раза больше граждан России, чем аргентинцев.

За немцев будут болеть 33 процента опрошенных, за Аргентину - 17. Примечательно, что Германия пользуется большей популярностью у мужчин всех возрастов, тогда как почти половина опрошенных женщин заявила, что не интересуется футболом.

13 процентов опрошенных собираются смотреть финал чемпионата мира, ожидая увидеть там красивый футбол. Ни одна из команд не вызывает у них симпатии (или наоборот - обе одинаково симпатичны).

3 процента от участников опроса затруднились с ответом, а 34 - не интересуются футболом.

Опрос провел портал Superjob. В исследовании приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет.