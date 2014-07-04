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Спорт

04 июля 2014, 21:55

Германия обыграла Францию и вышла в полуфинал ЧМ-2014

чемпионат мира по футболу сборная Германии

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Бразилии сборная Германии с минимальным счетом обыграла команду Франции - 1:0.

Распечатать ворота соперника немцам удалось в начале поединка. Тони Кроос выполнил подачу со "стандарта" в центр штрафной, а Матс Хуммельс выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч под перекладину.

В целом в первом тайме подопечные Йоахима Лева контролировали ход матча. Однако французам удалось провести несколько острых контратак, и пару раз Нойеру пришлось выручать команду.

Вторая половина игры голов зрителям не подарила. Ближе к финальному свистку у команды Франции было несколько неплохих моментов для взятия ворот, но реализовать их они не смогли. Так, на 76-й минуте Карим Бензема получил передачу в штрафной, на замахе обыграл Лама, но его удар успел накрыть Хуммельс. А на последней минуте компенсированного времени "бундесманшафт" после удара все того же Бензема спас Мануэль Нойер.

Таким образом, сборная Германии одерживает победу и теперь в полуфинале сыграет с победителем пары Бразилия - Колумбия.

Отметим, что нападающий немецкой команды Мирослав Клозе вышел на третье место по числу матчей на чемпионатах мира. В игре с Францией он в 22-й раз появился на поле в рамках мировых первенств. Клозе опередил аргентинца Диего Марадону, немца Уве Зеелера и поляка Владислава Жмуду, в активе которых по 21 матчу.

Больше всех матчей на чемпионатах мира провел немец Лотар Маттеус (25), у итальянца Паоло Мальдини 23 игры.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу в Бразилии

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