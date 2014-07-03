Семь игроков сборной Германии заболели гриппом перед матчем 1/4 финала

Фото: fifa.com

Семь футболистов сборной Германии подхватили вирусное заболевание в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира против Франции, сообщают немецкие СМИ.

По словам главного тренера бундестим Йоахима Лева, игроки заболели легкой формой гриппа и у них болит горло. Причиной могла быть работа кондиционеров, стресс из-за переездов, а также перепады температур. При этом наставник отметил, что не хочет драматизировать ситуацию и надеется, что футболисты будут готовы выйти на поле.

Отмечается, что защитник Матс Хуммельс пропустил матч с Алжиром из-за болезни.

Напомним, что четвертьфинальный поединок между сборными Франции и Германии состоится 4 июля.