На паркоматах появятся светящиеся колпаки – Ликсутов

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Столичные власти планируют установить светящиеся колпаки на паркоматах для удобства автовладельцев, сообщил заместитель мэра, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в центре Москвы будут установлены информационные табло с указанием месторасположения ближайших паркоматов, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, с 1 ноября в двух районах Москвы начался эксперимент по введению платной парковки. Всего в эксперименте участвует 21 улица. С севера и юга пилотная зона ограничена Театральным проездом и Садовым кольцом. С востока и запада – Большой и Малой Дмитровкой, а также Цветным бульваром.

Стоимость машино-места за час стоянки составляет 50 рублей. Жители центра города могут оставить автомобиль бесплатно в ночное время – с 20.00 до 8.00. Для этого им надо внести номер своего автомобиля в реестр резидентных парковочных разрешений через московский портал госуслуг.

С 2013 года парковка станет платной в пределах всего Бульварного кольца.