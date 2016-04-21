Трамвайные пути реконструируют в трех московских округах

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В Красносельском и Нагорном районах, а также в Замоскворечье проведут реконструкцию трамвайных путей, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Восстановительные работы пройдут от дома 35 по Каланчевской до дома 4 по Краснопрудной улице, от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта и от Павелецкой площади до Кожевнической улицы у Новоспасского моста. В ходе реконструкции трассы и наземные пешеходные переходы через трамвайные пути менять не будут.

В этом году в столице отремонтируют 50 километров трамвайных путей

Планируется обустроить посадочные платформы, павильоны ожидания в местах остановок трамвая, а также обеспечить беспрепятственный проезд для маломобильных граждан с помощью специальных платформ высотой 30 сантиметров над уровнем головки рельса, пандусов и наземных тактильных указателей. После завершения реконструкции близлежащие территории намерены полностью восстановить и благоустроить.

Совокупная стоимость сметы, по итогам госэкспертизы, снижена на 64,7 миллионов рублей и составляет 11,9 процента от ранее заявленных.