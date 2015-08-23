Ткачев поддержал введение уголовного наказания за ввоз санкционных продуктов

Фото: ТАСС/Сергей Капов
Введение уголовной ответственности за ввоз санкционных продуктов поддержал министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"Предложение таможни о том, чтобы ввести уголовную ответственность - почему нет? Это мировая практика. Во всем мире так очень жестко относятся к контрабандистам. Очень жестко", – сказал министр.
Он добавил, что иностранные государства могут закрыть въезд в страну предпринимателям, нарушившим условия ввоза, на десятки лет. "Не только финансовые потери, уголовное преследование, но и сам бизнес рушится в одночасье", – подчеркнул Ткачев.
На этой неделе Федеральная таможенная служба РФ заявила о необходимости ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз в РФ санкционных продуктов и сельхозпродовольствия.
Мер административной ответственности, считают в ведомстве, недостаточно: большинство дел возбуждены по статье КоАП "Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на территорию Таможенного союза", штрафа по которой для юрлиц составляет от 100 до 300 тысяч рублей.
Ссылки по теме
Таможня же хочет отнести санкционные товары к стратегически важным. Запрещенные к ввозу продукты питания попадут под статью "Контрабанда стратегически важных товаров", наказание по которой составляет от 3 до 7 лет колонии.
Если проект постановления будет одобрен, документ может вступить в силу в марте 2016 года.
Напомним, в России ограничен ввоз продовольственных товаров. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, овощи, фрукты, молочная продукция из США и стран Евросоюза, которые ввели санкции против России.
29 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому сельскохозяйственная продукция, запрещенная к ввозу в Россию, подлежит уничтожению. Под действие указа не попадают товары, ввезенные физлицами для личного пользования, а также продукция, предназначенная для перевозки в третьи страны.