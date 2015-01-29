ГИБДД предлагает приподнять остановки над проезжей частью

Столичные остановки предлагают приподнять над проезжей частью

ГИБДД предлагает приподнять остановки общественного транспорта над уровнем проезжей части, чтобы сделать их безопаснее для пассажиров. Об этом M24.ru рассказал замглавы столичной Госавтоинспекции Евгений Ефремов. По его словам, ГИБДД внесет этот вопрос на комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве города. Госавтоинспекция предлагает либо делать высокие бордюры у остановок, либо размещать павильоны на возвышенные площадки. По словам экспертов, приподнять бордюры нужно, как минимум, на 25 см.

Московские власти решили вернуться к обсуждению вопроса о дополнительной безопасности на остановках общественного транспорта после крупной аварии, которая произошла 26 января на юге мегаполиса. Легковой автомобиль врезался в остановку, в результате тяжелые травмы получили шесть человек.

“Сейчас проходит административное расследование аварии. По его результатам будут приняты решения и разработаны предложения по обеспечению безопасности на остановках, - рассказал Ефремов. - Мы также будем рекомендовать инженерные решения, например, приподнятые борты или возвышенные площадки на остановках, чтобы исключить выезд на них транспортных средств. Вопрос обеспечения безопасности мы рассмотрим вместе с департаментом транспорта. Надо выработать общее решение”. По словам Ефремова, уровень поднятия борта должен зависеть от подвижного состава, чтобы сход с остановки и двери автобуса были на одном уровне.

Ефремов отметил, что эти предложения будут в ближайшее время вынесены на обсуждение на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве города. Напомним, что управляющий комитет комиссии собирается каждый вторник, то есть ближайшее заседание должно состояться 3 февраля. В состав комиссии в том числе входит заммэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов и врио начальника московского управления ГИБДД Виктор Коваленко.

В “Мосгортрансе” M24.ru рассказали, что сейчас идет модернизация остановок. "Некоторые из них уже делают вровень с полом подходящего транспортного средства. Например, такие остановки для трамваев есть на Бульварном кольце, а также в районе метро “Новокузнецкая” и “Сокол””, - пояснили в пресс-службе предприятия. В "Мосгортрансе" отметили, что остановки поднимаются на пять-семь сантиметров для удобства захода пассажиров в общественный транспорт. "Сложно сказать, насколько идея о том, чтобы приподнять остановки, может помочь при ДТП, - сказали в пресс-службе. - Когда машина движется на большой скорости и она неуправляема, то разница в пять - семь сантиметров роли не имеет. Когда водители не соблюдают скоростной режим, они могут въехать и в остановку, и выехать на тротуар. Невозможно оградить всю проезжую часть".

Сергей Собянин Сергей Собянин поручил сделать остановки более безопасными еще в ноябре 2012 года, когда водитель на Honda CR-V въехал в остановку на Онежской улице, и погибли три человека. Собянин поручил разработать конструкции, которые бы защитили пассажиров. Тогда выдвигались идеи развернуть павильоны “спиной”к проезжей части или поставить рядом с ними бетонные столбы.





Член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин считает, что для создания на остановках безопасного пространства нужно использовать комплексный подход. “Идея поднять уровень бордюра логична. Также можно поставить рядом отбойники из бетона или железа, делать “лежачие полицейские” на правой полосе при подъезде к остановке. Кроме того, надо проверить места посадки пассажиров и убрать павильоны из “слепых зон” и поворотов дорог”, - предложил эксперт.

Завкафедрой организации и безопасности движения Московского автодорожного института Султан Жанказиев объяснил, что нормы обсечения безопасности на остановках были хорошо продуманы в регламентах, разработанных еще в Советском Союзе. По его мнению, можно пересмотреть старые документы и взять из них много полезного. “Например, там была прописано, что высота бордюра должна быть выше оси колеса автомобиля - 25 сантиметров. Сейчас эти подъемы либо отсутствуют вообще, либо имеют символическую высоту - не более 10 сантиметров, - рассказывает эксперт. - При этом, даже если поднять бордюр на 25 сантиметров, то он сможет остановить врезавшийся в него легковой автомобиль на скорости 50 километров в час. Этой скорости автомобилю достаточно, чтобы убить пешехода при наезде, но, к сожалению, автомобилисты в Москве ездят еще быстрее”.

Эксперт отметил, что надо делать заездные карманы для общественного транспорта и ставить на тротуарах перед остановками железные столбики, особенно в аварийных местах и там, где интенсивность движения очень высокая. Например, на остановках рядом с вылетными магистралями. “Но важно понимать, это все дополнительные меры безопасности. Если водители будут нарушать ППД и, главное, - скоростной режим, то они все равно продолжат травмировать пешеходов”, - резюмировал Жанказиев.

Анастасия Мальцева