В Подмосковье дачные поселки построили над нефтепроводом

Под домами и участками садового товарищества "Голубой огонек" в Щелковском районе Подмосковья проходит магистральный нефтепровод.

По словам специалистов, малейший прорыв в трубе, которая лежит под землей уже 30 лет, может привести к возгоранию, сообщает канал "Москва 24".

По данным телеканала, три трубы идут от Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне и перекачивают разные виды топлива. В частности, керосин для трех аэропортов, бензин и дизельное топливо для заправок Москвы и Московской области.

Как отметил ведущий юрисконсульт компании "Мостранснефтепродукт" Дмитрий Оськин, "непосредственно на трубе" располагаются подсобные постройки, сараи и легкие домики. Он он добавил, что также в Солнечногорском районе над одним из ответвлений нефтепровода размещено кладбище. В случае аварийной ситуации, доступ к трубе будет затруднен.

Взрывоопасная ситуация сложилась уже в 12 муниципалитетах Подмосковья. Но в наиболее сложном положении находится Щелковский район. Там коллектор проходит на глубине чуть более метра. А в некоторых домах, по словам специалистов, от фундамента его отделяет всего 60 сантиметров.

По закону, охранная зона такого объекта - минимум 25 метров с каждой стороны.

Большинство садовых участков появились здесь еще в 1980-х годах. Земля выделялась строго под огородничество, но постепенно появились деревянные и кирпичные дома.

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Щелковского муниципального района Александра Зубарева, многие из построек в садовом товариществе возведены незаконно.

"Сначала нужно установить границы нарушений. После этого будут приниматься меры к каждому застройщику отдельно", - говорит он.

"Если выдали разрешение на застройку, значит есть два варианта: либо перекладывать нефтепровод, что стоит денег, либо взыскивать ущерб человеку, который считал, что он законно строится, с того, кто выдал ему разрешение. Но никаких пожароопасных объектов рядом быть не должно", - отметил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов.

Однако как утверждают нефтяники, все зафиксированные нарушения руководители районов и территориальных образований проигнорировали, и охранная зона продолжает застраиваться. Теперь к этому делу подключились областная прокуратура и МЧС.