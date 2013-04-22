Столичные лекции: 22 - 26 апреля

Понедельник, 22 апреля



Во время выступления Натальи Душкиной под названием "Архитектура и консервация: союз или конфронтация " посетителям расскажут о взаимодействии старой и новой архитектуры столичного мегаполиса. Здесь речь пойдет о сложившейся за последние 10 лет ситуации в архитектуре больших городов.

Лекция состоится в рамках фестиваля "Золотое сечение" в выставочном зале на 3 этаже ЦДА.

Начало: 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.

Адрес: Центральный Дом архитектора, Гранатный переулок 7, стр. 1

Лекция "Лаборатория силы воли: почему мозг делает это" расскажет о том, что же такое сила воли, какими способами бороться с самим с собой и как совладать с негативными эмоциями в стрессовых ситуациях. Ежедневно человек совершает множество поступков, которым не придает особого значения. На лекции же вам расскажут как отследить и изменить свое мышление.

Начало: 19.00.Вход свободный. Необходима регистрация.

Адрес: Start Hub, улица Большая Новодмитровская, 36, стр. 12

Лектор расскажет о сходстве, пародиях, стилизации и союзничестве двух удивительных зарубежных художников Марка Ротко и Джеймса Таррелла.

Кураторский проект Ирины Кулик – это виртуальный обзор, сталкивающий два варианта одного искусства и открывающий его новые аспекты и параллели.

Начало: 19.30. Вход свободный.

Адрес: Образовательный центр "Гараж", улица Крымский Вал, 9, стр.4



Посетителям лекции "От терменвокса до планшета" предстоит познакомиться с музыкальными инструментами, изменившими понимание музыки. Здесь можно услышать изобретенную более 100 лет назад музыку.

Начало: 20.00. Стоимость - 200 рублей.

Адрес: Лекторий Политехнического музея, Новая площадь ¾

Вторник, 23 апреля

Лекция "Создание вирусных роликов. Продвижение в YouTube" подарит слушателям опыт выбора и создания ролика для рекламы и продвижения продукта компании. Здесь предстоит узнать, как выбрать ролик, как составить сценарий и какие виды роликов используют компании для продвижения своего продукта.

Начало: 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.

Адрес: РЭА имени Г.В Плеханова, Стремянный переулок, 36

Об истории магического в российском кино расскажет кинокритик Ольга Шакина, начав свой рассказ от советского кинематографа и завершив современным опытом российских кинорежиссеров в лице Сигарева, Федорченко и других.

Начало: 19.00. Вход свободный. Необходима регистрация.

Адрес: Дизайн-завод "Флакон" , улица Бол. Новодмитровская, 36/4

О том бывают ли сны без сновидений, почему люди не помнят, что им снилось и как сны сказываются на здоровье человека расскажут на лекции "Зачем человеку сновидения".

Начало: 19.30. Стоимость - 350 рублей.

Адрес: Кинотеатр 35 ММ, улица Покровка, 47/24

Среда, 24 апреля

Узнать, как правильно ставить ударение, о произношении некоторых слов и о том, живо ли старомосковское произношения слушателям предстоит узнать на Лекции "Йогурт, договор, маркетинг: что происходит с ударениями".

Начало:19.30. Вход свободный. Необходима регистрация

Адрес: Магазин "Республика University", Цветной бульвар, д. 15, стр.1



Лекция "История биологии. Охотники за микробами". Здесь посетителям расскажут, откуда и как возникает новая жизнь, а также об ученных, сделавших удивительные открытия.

Начало: 19.30. Стоимость - 300 рублей.

Адрес: "Пунктум" на Краснопролетарской ,ул. Краснопролетарская, 31/1, стр. 5

Четверг, 25 апреля

На лекции "Вселенная в ультрафиолете" слушателям предстоит познакомиться с историей ультрафиолетовой астрономии, узнать о российском проекте "Спектр-УФ", и послушать рассказ о научных задачах, которые планируется решить с помощью полученных данных.

Начало: 19.00. Стоимость - 200 рублей.

Адрес: Мемориальный музей космонавтики, Проспект мира ,111.

Узнать о том, как менялся облик столицы можно на лекции "Москва в старых фотографиях".

Здесь вы сможете увидеть фотоснимки Москвы с середины XIX века до середины XX века.

Начало : 19.00.Стоимость - 100 рублей. Стоимость льготного билета — 50 рублей. Подробности по телефону : +7 (495) 690-05-51.

Адрес : Музей архитектуры им А.В Щусева, улица Воздвиженка, 5

Пятница, 26 апреля

Узнать немного об истории обуви вы сможете на одноименной лекции "История обуви".

Историк Моды Галина Иванкина расскажет о приключениях обуви, о том, что носили люди в разное время и почему вдруг во время второй мировой войны стали популярны туфли на танкетках и каблуках.

Начало: 19.30. Стоимость 200 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, 4



На лекции "Группа Сретенского бульвара" речь пойдет о главных стилях , событиях и ключевых моментах из жизни героев московского андеграунда. Лектор расскажет о молодых звездах актуального искусства. квартирных выставках и московской школе концептуализма разного времени.

Начало: 19.30 Вход свободный.

Адрес: Центр современной культуры "Гараж", улица Крымский вал, 9, стр. 45.