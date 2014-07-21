Лекции недели: ностальгия по 60-м, архитектурные идеи и психодрама

Материнство и творчество Марины Цветаевой, архитектурные идеи, разговоры с художниками, ностальгия по 60-м годам, вечер психодрамы. Сетевое издание M24.ru рассказывает о лекциях, которые можно посмотреть онлайн и посетить в городе.

трансляции на M24.ru В институте "Стрелка" стартуют лекции Александра Эткинда "Летняя школа по интеллектуальной истории". Ведущий историк культуры и литературовед проведет авторский курс о ключевых идеях интеллектуальной истории, то есть о философии через призму жизни самих философов. В институте "Стрелка" стартуют лекции Александра Эткинда "Летняя школа по интеллектуальной истории". Ведущий историк культуры и литературовед проведет авторский курс о ключевых идеях интеллектуальной истории, то есть о философии через призму жизни самих философов. Трансляция начнется 21 июля в 17.00 В среду в Музее Москвы Стас Шурипа проведет лекцию об экспонировании искусства: "Различия и схожести между профессиями куратора и художника - Опыт Второй". Стас Шурипа - художник, куратор и автор текстов о современном искусстве и визуальной культуре. Трансляция начнется 23 июля в 19.30. С четверга по субботу советский и российский актер Родион Овчинников проведет занятия в театре Киноактера. С 1996 года он преподает в высшем театральном училище имени Щукина, является профессором кафедры мастерства актера. Трансляции начнется 24 июля в 10.00. Больше лекций - в нашем сюжете.





Понедельник, 21 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

В летнем кинотеатре "Пионер" парка Горького пройдет лекция "Мать, коли пою": материнство и творчество в жизни Марины Цветаевой". На лекции старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян расскажет о значении материнства и творчества в жизни Марины Цветаевой, для которой дети и стихи были равновеликими произведениями.

Место: Летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького Время: 19.00 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: Какое место в жизни Цветаевой занимали дети и произведения



Вторник, 22 июля

Фото: strelka.com

В институте "Стрелка" пройдет лекция "Неделя биеннале: Fair Enough - ярмарка идей". Почему проект в российском павильоне стал именно таким; какие архитектурные идеи вошли в выставку; как "сделана" Fair Enough; какой была реакция архитектурного сообщества; как выставка "вписалась" в Венецианскую биеннале, - обо всем этом расскажут кураторы выставки Антон Кальгаев, Брендан Макгетрик и Дарья Парамонова, графический дизайнер проекта Мария Косарева и директор "Стрелки" Варвара Мельникова.

Место: Институт "Стрелка" Время: 20.00 Стоимость: вход свободный по регистрации Что можно узнать на лекции: о Венецианской биеннале



Среда, 23 июля

Антони Мунтадас. Фото: Страница встречи в Facebook

В рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства состоится встреча с художником Антони Мунтадасом. Он является одним из всемирно известных современных испанских художников, лауреатом премии Веласкеса. В 2005 году он представлял Испанию на Венецианской биеннале. В рамках цикла "Разговоры с художниками" он расскажет о своем творческом пути и последних проектах.

Место: Музей Москвы Время: 19.30 Стоимость: вход свободный Что можно узнать на лекции: о современных веяниях изобразительного искусства



Четверг, 24 июля

Фото: hse.ru

В летнем кинотеатре "Пионер" прочтут лекцию "Ностальгия по Америке 1960-х: сериалы и общество". Доцент кафедры наук о культуре отделения культурологии НИУ ВШЭ Арсений Хитров расскажет о популярности шестидесятых и сериале Mad Men ("Безумцы"): почему сигаретный дым, виски и сексистские шутки имеют отношение к современному обществу; как "Безумцы" могут изменить наше представление об обществе и как работают моральные нормы.

Место: Летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького Время: 19.00 Стоимость: вход свободный, регистрация Что можно узнать на лекции: как связано телевидение 60-х и наша современная жизнь



Пятница, 25 июля

Фото: Страница встречи "ВКонтакте"

В антикафе "Зеленая дверь" состоится "Вечер психологии: Психодрама", на котором расскажут, можно ли посмотреть на себя в буквальном смысле со стороны. Психодрама - это живое общение в кругу людей, направленное на: развитие креативности; избавление от боязни публичных выступлений; групповое взаимодействие; командную игру.