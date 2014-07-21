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21 июля 2014, 19:19

Лекции недели: ностальгия по 60-м, архитектурные идеи и психодрама

архитектура лекции художники воркшопы Венецианская архитектурная биеннале смотреть онлайн на m24.ru биеннале молодого искусства

Материнство и творчество Марины Цветаевой, архитектурные идеи, разговоры с художниками, ностальгия по 60-м годам, вечер психодрамы. Сетевое издание M24.ru рассказывает о лекциях, которые можно посмотреть онлайн и посетить в городе.

трансляции на M24.ru

В институте "Стрелка" стартуют лекции Александра Эткинда "Летняя школа по интеллектуальной истории". Ведущий историк культуры и литературовед проведет авторский курс о ключевых идеях интеллектуальной истории, то есть о философии через призму жизни самих философов.

Трансляция начнется 21 июля в 17.00

В среду в Музее Москвы Стас Шурипа проведет лекцию об экспонировании искусства: "Различия и схожести между профессиями куратора и художника - Опыт Второй". Стас Шурипа - художник, куратор и автор текстов о современном искусстве и визуальной культуре.

Трансляция начнется 23 июля в 19.30.

С четверга по субботу советский и российский актер Родион Овчинников проведет занятия в театре Киноактера. С 1996 года он преподает в высшем театральном училище имени Щукина, является профессором кафедры мастерства актера.

Трансляции начнется 24 июля в 10.00.

Больше лекций - в нашем сюжете.


Понедельник, 21 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

В летнем кинотеатре "Пионер" парка Горького пройдет лекция "Мать, коли пою": материнство и творчество в жизни Марины Цветаевой". На лекции старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян расскажет о значении материнства и творчества в жизни Марины Цветаевой, для которой дети и стихи были равновеликими произведениями.

  • Место: Летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького
  • Время: 19.00
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: Какое место в жизни Цветаевой занимали дети и произведения


    • Вторник, 22 июля

    Фото: strelka.com

    В институте "Стрелка" пройдет лекция "Неделя биеннале: Fair Enough - ярмарка идей". Почему проект в российском павильоне стал именно таким; какие архитектурные идеи вошли в выставку; как "сделана" Fair Enough; какой была реакция архитектурного сообщества; как выставка "вписалась" в Венецианскую биеннале, - обо всем этом расскажут кураторы выставки Антон Кальгаев, Брендан Макгетрик и Дарья Парамонова, графический дизайнер проекта Мария Косарева и директор "Стрелки" Варвара Мельникова.

  • Место: Институт "Стрелка"
  • Время: 20.00
  • Стоимость: вход свободный по регистрации
  • Что можно узнать на лекции: о Венецианской биеннале


    • Среда, 23 июля

    Антони Мунтадас. Фото: Страница встречи в Facebook

    В рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства состоится встреча с художником Антони Мунтадасом. Он является одним из всемирно известных современных испанских художников, лауреатом премии Веласкеса. В 2005 году он представлял Испанию на Венецианской биеннале. В рамках цикла "Разговоры с художниками" он расскажет о своем творческом пути и последних проектах.

  • Место: Музей Москвы
  • Время: 19.30
  • Стоимость: вход свободный
  • Что можно узнать на лекции: о современных веяниях изобразительного искусства


    • Четверг, 24 июля

    Фото: hse.ru

    В летнем кинотеатре "Пионер" прочтут лекцию "Ностальгия по Америке 1960-х: сериалы и общество". Доцент кафедры наук о культуре отделения культурологии НИУ ВШЭ Арсений Хитров расскажет о популярности шестидесятых и сериале Mad Men ("Безумцы"): почему сигаретный дым, виски и сексистские шутки имеют отношение к современному обществу; как "Безумцы" могут изменить наше представление об обществе и как работают моральные нормы.

  • Место: Летний кинотеатр "Пионер" в парке Горького
  • Время: 19.00
  • Стоимость: вход свободный, регистрация
  • Что можно узнать на лекции: как связано телевидение 60-х и наша современная жизнь


    • Пятница, 25 июля

    Фото: Страница встречи "ВКонтакте"

    В антикафе "Зеленая дверь" состоится "Вечер психологии: Психодрама", на котором расскажут, можно ли посмотреть на себя в буквальном смысле со стороны. Психодрама - это живое общение в кругу людей, направленное на: развитие креативности; избавление от боязни публичных выступлений; групповое взаимодействие; командную игру.

  • Место: Антикафе "Зеленая дверь"
  • Время: 19.30
  • Стоимость: 200 рублей + тариф антикафе (2 руб. в минуту)
  • Что можно узнать на лекции: Как посмотреть на себя со стороны

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