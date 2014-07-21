Лекции недели: ностальгия по 60-м, архитектурные идеи и психодрама

Материнство и творчество Марины Цветаевой, архитектурные идеи, разговоры с художниками, ностальгия по 60-м годам, вечер психодрамы. Сетевое издание M24.ru рассказывает о лекциях, которые можно посмотреть онлайн и посетить в городе.
трансляции на M24.ruВ институте "Стрелка" стартуют лекции Александра Эткинда "Летняя школа по интеллектуальной истории". Ведущий историк культуры и литературовед проведет авторский курс о ключевых идеях интеллектуальной истории, то есть о философии через призму жизни самих философов.
Трансляция начнется 21 июля в 17.00
В среду в Музее Москвы Стас Шурипа проведет лекцию об экспонировании искусства: "Различия и схожести между профессиями куратора и художника - Опыт Второй". Стас Шурипа - художник, куратор и автор текстов о современном искусстве и визуальной культуре.
Трансляция начнется 23 июля в 19.30.
С четверга по субботу советский и российский актер Родион Овчинников проведет занятия в театре Киноактера. С 1996 года он преподает в высшем театральном училище имени Щукина, является профессором кафедры мастерства актера.
Трансляции начнется 24 июля в 10.00.
Больше лекций - в нашем сюжете.
Понедельник, 21 июля
Фото: ИТАР-ТАСС
В летнем кинотеатре "Пионер" парка Горького пройдет лекция "Мать, коли пою": материнство и творчество в жизни Марины Цветаевой". На лекции старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой Наталья Шаинян расскажет о значении материнства и творчества в жизни Марины Цветаевой, для которой дети и стихи были равновеликими произведениями.
Вторник, 22 июля
Фото: strelka.com
В институте "Стрелка" пройдет лекция "Неделя биеннале: Fair Enough - ярмарка идей". Почему проект в российском павильоне стал именно таким; какие архитектурные идеи вошли в выставку; как "сделана" Fair Enough; какой была реакция архитектурного сообщества; как выставка "вписалась" в Венецианскую биеннале, - обо всем этом расскажут кураторы выставки Антон Кальгаев, Брендан Макгетрик и Дарья Парамонова, графический дизайнер проекта Мария Косарева и директор "Стрелки" Варвара Мельникова.
Среда, 23 июля
Антони Мунтадас. Фото: Страница встречи в Facebook
В рамках IV Московской международной биеннале молодого искусства состоится встреча с художником Антони Мунтадасом. Он является одним из всемирно известных современных испанских художников, лауреатом премии Веласкеса. В 2005 году он представлял Испанию на Венецианской биеннале. В рамках цикла "Разговоры с художниками" он расскажет о своем творческом пути и последних проектах.
Четверг, 24 июля
Фото: hse.ru
В летнем кинотеатре "Пионер" прочтут лекцию "Ностальгия по Америке 1960-х: сериалы и общество". Доцент кафедры наук о культуре отделения культурологии НИУ ВШЭ Арсений Хитров расскажет о популярности шестидесятых и сериале Mad Men ("Безумцы"): почему сигаретный дым, виски и сексистские шутки имеют отношение к современному обществу; как "Безумцы" могут изменить наше представление об обществе и как работают моральные нормы.
Пятница, 25 июля
Фото: Страница встречи "ВКонтакте"
В антикафе "Зеленая дверь" состоится "Вечер психологии: Психодрама", на котором расскажут, можно ли посмотреть на себя в буквальном смысле со стороны. Психодрама - это живое общение в кругу людей, направленное на: развитие креативности; избавление от боязни публичных выступлений; групповое взаимодействие; командную игру.