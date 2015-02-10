Минздрав предложит запретить алкоэнергетики по всей стране

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Минздрав России может выступить с инициативой о запрете продажи алкогольных энергетиков по всей стране. Об этом M24.ru сообщила помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко. В течение 2015 года специалисты проведут исследование о воздействии этих напитков на организм человека. По предварительным данным, алкоэнергетики оказываются сильное негативное влияние на психику.
"Этот вопрос [о запрете алкоэнергетиков. – M24.RU] сейчас рассматривается, - пояснила Клименко. - Дело в том, что энергетики оказывают довольно серьезное воздействие на психику. Наши подведомственные учреждения сейчас проводят исследования по этому поводу. Для того, чтобы выходить с таким законом, нужно положить в его основу результаты исследований".
По словам Клименко, Минздрав пока собирает материалы, но предварительные результаты показывают, что энергетики негативно влияют на психику. "Любая искусственная манипуляция сознанием - стимулирование или подавление - снижает навыки саморегулирования у человека", - пояснила собеседница M24.ru. По словам представителя Минздрава, результаты исследования о влиянии алкоэнергетиков будут готовы в течение года.
Отметим, что в Москве и Московской области продажу алкогольных энергетиков могут запретить уже в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.
"До конца недели мы запустим опрос на сайте "Активный гражданин". Мосгордума рассмотрит законопроект о запрете алкоэнергетиков в первом чтении 25 февраля. Ко второму чтению в марте уже будет завершен опрос жителей. Обсуждая закон, мы будем опираться на позицию москвичей", - сказал глава комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
Депутат напомнил, что алкогольные энергетики - слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil, Strike. "Они оказывают сильное воздействие на психику человека, вызывают быстрое привыкание. Смесь алкоголя с кофеином или таурином усиливает действие алкоголя. Человек не может адекватно определить степень опьянения. Кроме того, очень трудно проанализировать состав таких напитков и качество спирта в них", - заявил Щитов.
Отметим, что за рубежом алкоэнергетики запрещены в Норвегии, Франции, некоторых американских штатах и т.д.
Напомним, что в Москве нельзя купить алкоголь с 23.00 до 8.00. Спиртные напитки также не продаются рядом с детскими образовательными или спортивными учреждениями, возле остановок общественного транспорта. Дополнительные ограничения по времени продаж действуют на День города, Новый год, "последние звонки" и школьные выпускные.
Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов утверждает, что качество энергетиков контролируется гораздо сильнее, чем любых других алкогольных напитков. А запреты на продажу спиртного часто оборачиваются ростом потребления фальсификата. "Все компоненты и сочетания алкоэнергетиков многократно проверялись в различных институтах питания, Академии медицинских наук и так далее. В одной банке энергетика содержится 1 столовая ложка спирта. Для сравнения, в пирожном "Картошка" концентрация спирта выше", - отметил Смирнов.
По его словам, алкоэнергетики занимают 0,3%-1% алкогольного рынка в России. "Говорят, что их покупают дети. Но в таком случае надо просто ужесточить контроль за соблюдением правил продаж алкогольных напитков", - заключил эксперт.
В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн согласен, что продажа алкогольных энергетиков должна быть запрещена. "Такие напитки действительно воздействуют на психику, вызывают перевозбуждение, психозы. Они становятся причиной беспорядочной сексуальной активности, могут привести к остановке сердца. Люди часто переходят с алкоэнергетиков на наркотики: как легкие, так и тяжелые", - сказал Брюн.
София Сарджвеладзе