Минздрав предложит запретить алкоэнергетики по всей стране

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Минздрав России может выступить с инициативой о запрете продажи алкогольных энергетиков по всей стране. Об этом M24.ru сообщила помощник министра здравоохранения Татьяна Клименко. В течение 2015 года специалисты проведут исследование о воздействии этих напитков на организм человека. По предварительным данным, алкоэнергетики оказываются сильное негативное влияние на психику.

"Этот вопрос [о запрете алкоэнергетиков. – M24.RU] сейчас рассматривается, - пояснила Клименко. - Дело в том, что энергетики оказывают довольно серьезное воздействие на психику. Наши подведомственные учреждения сейчас проводят исследования по этому поводу. Для того, чтобы выходить с таким законом, нужно положить в его основу результаты исследований".

По словам Клименко, Минздрав пока собирает материалы, но предварительные результаты показывают, что энергетики негативно влияют на психику. "Любая искусственная манипуляция сознанием - стимулирование или подавление - снижает навыки саморегулирования у человека", - пояснила собеседница M24.ru. По словам представителя Минздрава, результаты исследования о влиянии алкоэнергетиков будут готовы в течение года.

Отметим, что в Москве и Московской области продажу алкогольных энергетиков могут запретить уже в апреле. Парламенты двух регионов договорились действовать параллельно.

"До конца недели мы запустим опрос на сайте "Активный гражданин". Мосгордума рассмотрит законопроект о запрете алкоэнергетиков в первом чтении 25 февраля. Ко второму чтению в марте уже будет завершен опрос жителей. Обсуждая закон, мы будем опираться на позицию москвичей", - сказал глава комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Депутат напомнил, что алкогольные энергетики - слабоалкогольные напитки, которые содержат кофеин и другие тонизирующие компоненты. К ним относятся такие известные марки как Jaguar, Red Devil, Strike. "Они оказывают сильное воздействие на психику человека, вызывают быстрое привыкание. Смесь алкоголя с кофеином или таурином усиливает действие алкоголя. Человек не может адекватно определить степень опьянения. Кроме того, очень трудно проанализировать состав таких напитков и качество спирта в них", - заявил Щитов.

Продажа алкогольных энергетиков запрещена в 14 регионах России, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской и Архангельской областях, в Чечне и на Чукотке. В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который накладывает табу на продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии Продажа алкогольных энергетиков запрещена в 14 регионах России, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской и Архангельской областях, в Чечне и на Чукотке. В 2013 году в Госдуму был внесен законопроект, который накладывает табу на продажу алкоэнергетиков по всей стране. Однако депутаты решили оставить вопрос на усмотрение регионов. Между тем осенью 2014 года было объявлено, что парламентарии готовят еще один законопроект , который приравнивает даже безалкогольные энергетические напитки к спиртному. Отметим, что за рубежом алкоэнергетики запрещены в Норвегии, Франции, некоторых американских штатах и т.д. Напомним, что в Москве нельзя купить алкоголь с 23.00 до 8.00. Спиртные напитки также не продаются рядом с детскими образовательными или спортивными учреждениями, возле остановок общественного транспорта. Дополнительные ограничения по времени продаж действуют на День города, Новый год, "последние звонки" и школьные выпускные.





Главный редактор портала "Алкоголь.ру" Михаил Смирнов утверждает, что качество энергетиков контролируется гораздо сильнее, чем любых других алкогольных напитков. А запреты на продажу спиртного часто оборачиваются ростом потребления фальсификата. "Все компоненты и сочетания алкоэнергетиков многократно проверялись в различных институтах питания, Академии медицинских наук и так далее. В одной банке энергетика содержится 1 столовая ложка спирта. Для сравнения, в пирожном "Картошка" концентрация спирта выше", - отметил Смирнов.

Продажу алкоэнергетиков в столичном регионе могут запретить с апреля

По его словам, алкоэнергетики занимают 0,3%-1% алкогольного рынка в России. "Говорят, что их покупают дети. Но в таком случае надо просто ужесточить контроль за соблюдением правил продаж алкогольных напитков", - заключил эксперт.

В свою очередь главный психиатр-нарколог Минздрава, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн согласен, что продажа алкогольных энергетиков должна быть запрещена. "Такие напитки действительно воздействуют на психику, вызывают перевозбуждение, психозы. Они становятся причиной беспорядочной сексуальной активности, могут привести к остановке сердца. Люди часто переходят с алкоэнергетиков на наркотики: как легкие, так и тяжелые", - сказал Брюн.

София Сарджвеладзе