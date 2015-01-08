Москвичи стали получать новые платежные квитанции

Москвичи начали получать новые платежные квитанции

Москвичи начали получать новые платежные квитанции. Изменился размер и оформление документа, сообщает телеканал "Москва 24".

В частности, там появился раздел полезной информации, которая будет касаться конкретного жителя. Это будут, например, сведения о долге за коммунальные услуги. Внутри квитанция осталась прежней. Поменялся лишь размер - но не суммы к оплате, а листа бумаги. Пунктов в таблице платежей тоже не прибавилось.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства объясняют, что квитанции такого формата теперь будут во всех округах и районах Москвы.

Единый платежный документ стал немного шире и длиннее - конверт складывается втрое. На свободном месте под счетом есть дополнительная информация по квартире, например, уведомления о задолженностях.

Кроме того, на новых квитанциях будет место для социального блока. При этом, в разных районах информация может различаться.

"Это может быть информация о порядке изменения начисления тарифов, изменений в законодательстве. Все, что связано с информированием жителей относительно оплаты жилищно-коммунальных услуг", - отметила замглавы департамента жилищно-коммунального хозяйства Ирина Талалаева.

Если же подлинность документа вызывает сомнения, то можно обратиться в МФЦ района или окружной центр координации. Кроме того, жители могут контролировать и срок доставки платежек.

Попадать в почтовый ящик квитанция должна не позднее 15 числа каждого месяца. Сообщить о сбоях в доставке можно на сайте центра координации инженерных служб.

Напомним, жители столицы теперь могут получать квитанции за коммунальные услуги через SMS. Чтобы каждый месяц получать SMS с подробным счетом, нужно отправить на номер 7377 сообщение с текстом: ЭЕПД П "код плательщика".