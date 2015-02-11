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11 февраля, 12:35

Музей хоккея планируют открыть во второй половине года

ЗИЛ проекты реставрации Парк Легенд музей хоккея

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Отреставрированный музей хоккея в столице планируется открыть во второй половине 2015 года, сообщил Агентству "Москва" в пресс-службе спортивно-развлекательного квартала "Парк Легенд", частью которого является музей.

"В настоящее время здание проходит этап реставрации, так как является памятником архитектуры. Ведется работа сразу по нескольким направлениям: наполнение музея экспонатами, планирование экспозиций, техническое оснащение. Запуск музея запланирован на вторую половину 2015 года", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что в завершающей стадии находится строительство ледового дворца "Арена Легенд". С сезона 2015/2016 чемпионата Континентальной хоккейной лиги дворец станет домашней площадкой для ХК "Динамо" Москва с размещением СДЮШОР и молодежных команд.

Ледовый дворец "Арена Легенд" возводят на территории завода ЗИЛ

Отметим, в ноябре прошлого года в "Парке легенд" на ЗИЛе началась реставрация исторического здания начала XX века, в котором разместится музей хоккея. Строению вернут исторический облик и заменят устаревшие конструкции.

Здание музея было построено в 1916 году по проекту известного архитектора Константина Мельникова. Изначально в нем располагалось управление "АМО ЗИЛ".

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Музей хоккея займет пять этажей. "Знакомство начнется со второго этажа. Там будет интерактивная зона, где люди сами смогут поучаствовать в хоккейных матчах. Мы хотим, чтобы посетители возвращались, будем устраивать викторины и придумывать другие развлечения", - рассказывал ранее директор будущего музея Георгий Коротов.

На третьем этаже расположится большая экспозиция истории хоккея с кубками, формой знаменитых игроков и видеозаписями матчей. В музее также оборудуют кинотеатр 5D, конференц-зал, кафе и вип-зону. Центром музея станет зал славы российского хоккея. Там представят портреты великих игроков, тренеров и судей. Собирать экспозицию начнут, когда подготовят хранилище.

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