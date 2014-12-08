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08 декабря 2014, 16:37

В бывшем цеху ЗИЛа появятся офисы и гостиница

ЗИЛ строительство проекты стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция

Фото: invest.mos.ru

Многофункциональный комплекс с гостиницей и офисами появится в здании цеха завода имени Лихачева, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Сам цех реконструируют, а также сохранят подземный бункер.

Здание площадью около 139 квадратных метра расположено на территории многофункциональной общественной зоны района Даниловский. После реконструкции его площадь увеличится до 202 тысяч квадратных метров. Высота комплекса не превысит 58 метров.

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Напомним, в октябре Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект реорганизации бывшего завода ЗИЛ. Общая площадь объектов составит более 2 миллионов квадратных метров, в том числе 1 миллион - жилая площадь с социальной инфраструктурой.

Все проектируемые жилые дома будут полностью обеспечены социальными объектами. Планируется строительство школ на 3,3 тысячи учеников, детских садов на 1,4 тысячи мест, а также поликлиники на 450 посещений в смену. На данной территории сможет проживать порядка 25,5 тысяч человек.

Как изменится территория завода "ЗИЛ"

Кроме того, на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машиномест.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при реконструкции будет сохранена. В частности, останется Центральная аллея завода и некоторые здания, которые отличаются от промышленной застройки. При этом постройки будут обновлены и получат новые функции.

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