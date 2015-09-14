ФАС признала Google нарушителем закона о конкуренции

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Федеральная антимонопольная служба признала действия Google Inc. и Google Ireland ltd. нарушением закона "О защите конкуренции", сообщил Агентству "Москва" представитель ведомства.

Предписание прекратить злоупотреблять доминирующим положением на рынке будут направлены сторонам в течение десяти рабочих дней. ФАС требует, чтобы Google не делала условием для установки Google Play требование к производителям мобильных устройств размещать на первом экране сервисы и приложения Google.

В ведомстве решили, что Google использует интерес производителей к предустановке магазина приложений Google Play для продвижения своих сервисов, в частности, интернет-поиска.

По закону "О защите конкуренции" штраф может составить до 15 процентов от оборота Google за минувший год на том рынке, на котором совершенно нарушение.

В свою очередь, в пресс-службе Google отметили, что примут решение, оспаривать ли вердикт ведомства, после его изучения.

Напомним, 20 февраля российская интернет-компания "Яндекс" подала в ФАС заявление с просьбой проверить американскую корпорацию Google на предмет соблюдения российского антимонопольного законодательства.

В "Яндексе" недовольны тем, что Google, владеющая операционной системой для мобильных устройств Android, устанавливает правила для распространения приложений в магазине программ Google Play.

Уточняется, что в прошлом году Google запретила предустановку сервисов "Яндекса" на устройствах партнеров: Fly, Explay и Prestigio.