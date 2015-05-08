На Чукотке спасают белого медвежонка-сироту

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На Чукотке спасают пятимесячного белого медвежонка, потерявшего маму, сообщает "Всемирный фонд дикой природы".

Медвежонка обнаружили три дня назад недалеко от перевалочной базы оленеводов – в районе чукотского села Билингс. Местные жители сообщили об этом руководителю "Медвежьего патруля" WWF Татьяне Миненко. Она попросила местных жителей прикормить медвежонка, а также привязать собак, чтобы те не загрызли малыша.

"Медвежий патруль" связался с Росприроднадзором Чукотки и руководством заповедника "Остров Врангеля" в Певеке. Сейчас сотрудники заповедника планируют операцию по спасению животного.

Пока неизвестно, почему медвежонок остался без матери. Обычно медведицы опекают своих детей до полутора лет, а без матери медвежата не выживают. Сотрудники WWF предполагают, что медведица могла погибнуть от рук браконьеров.

"Район села Билингс – одно из самых отдаленных мест на арктическом побережье Чукотки. Необходимо усилить контроль за этой территорией, чтобы не допустить нелегальной добычи белых медведей", – отметил руководитель проекта WWF России "Медвежий патруль "Виктор Никифоров.

Главная задача "Медвежьего патруля", который уже много лет работает в российской Арктике, – предотвращение конфликтов между человеком и белым медведем, в том числе отгон животных от населенных пунктов. Ее сотрудники помогают бороться с нелегальной добычей медведей и занимаются просвещением местного населения.