По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело

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Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки самолета, сообщает официальный сайт следственного комитета России.

"Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы СК, по предварительным данным, самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту "Внуково". На борту находилось 8 человек экипажа, в том числе сотрудники компании. Предварительно установлено, что 4 человека погибли.

Сейчас проходит заседание оперативного штаба под руководством председателя СК России. Следствием рассматриваются все возможные версии происшествия: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилотов, техническая неисправность воздушного судна.

Добавим, что свою проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Аэропорт "Внуково" сейчас работает в штатном режиме. А На Киевском шоссе частично открыто движение в сторону области