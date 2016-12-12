Россияне назвали Владимира Путина политиком года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Сорок три процента россиян назвали политиком года президента Владимира Путина, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на проводивший опрос Фонд Общественное мнение.

Среди других политиков и общественных деятелей опрошенные выделили главу МИДа Сергея Лаврова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и главу Минобороны Сергея Шойгу.

Выбрать человека года из российских деятелей науки, культуры и искусства не смогли 73 процента опрошенных. 10 процентов респондентов сказали, что таковых нет, а остальные остановили свой выбор на режиссере Никите Михалкове.

Не менее сложно для россиян оказалось выбрать спортсмена года – 61 процент опрошенных не смогли этого сделать. Восемь процентов респондентов назвали имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.

Более 80 процентов россиян затруднились сказать, какое из событий, произошедших в нашей стране в 2016 году, может считаться главным событием года. Небольшое число респондентов называли выборы в Госдуму, строительство Керченского моста, открытие энергомоста в Крыму, а также арест экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкева, рост цен/падение уровня жизни людей, празднование Дня Победы, послание президента Федеральному собранию работа главы государства Владимира Путина в целом.

Главным событием в мире 29 процентов опрошенных назвали выборы в США, в результате которых победу одержал Дональд Трамп. Но все же большинство – 42 процента – затруднились с ответом.

Опрос ФОМ проводил 3–4 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов страны.