Два самолета задели друг друга крыльями в Шереметьеве

Два самолета задели друг друга крыльями в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево два самолета столкнулись крыльями при буксировке на взлетно-посадочную полосу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщил ТАСС представитель аэропорта Роман Генис, одно судно было пустым, а другое - с пассажирами на борту. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что оба самолета принадлежат компании "Аэрофлот". Специалисты уже дополнительно провели разметку и подтвердили, что она соответствует нормативам.

Московская Межрегиональная транспортная прокуратура уже проводит проверку по факту происшествия, сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Брускова.

"По факту инцидента в аэропорту Шереметьево Московская Межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - приводит ее слова Агентство "Москва".

В ММСУТ уточнили, что во время движения водитель одного из буксировщиков заметил, что расстояние между лайнерами уменьшилось до критического, и сообщил об этом второму водителю. Тот в свою очередь резко затормозил, и сцепка машины и самолета разрушилась. По инерции судно продолжило двигаться и задело правым полукрылом другой самолет.

В результате происшествия у обоих лайнеров была повреждена обшивка. У одного из самолетов также сломался и сигнальный датчик.

Водители буксировщиков уже прошли медицинское освидетельствование. Оба они были трезвы на момент столкновения самолетов.

Ранее в авиакомпании "Аэрофлот" опровергли слухи о предотвращении столкновения двух пассажирских лайнеров в Шереметьеве.

По словам представителя компании, 22 марта в ряде СМИ появились сообщения о том, что самолет, выполнявший рейс из Берлина и готовившийся к посадке в Шереметьеве, после касания шасси полосы начал экстренный набор высоты, чтобы избежать столкновения с другим самолетом, находящимся в этот момент на полосе.

"Подобная информация не соответствует действительности. Командир воздушного судна, заходящего на посадку самолета из Берлина, принял решение об уходе на второй круг из-за непосадочной конфигурации, вызванной погодными условиями, боковой ветер", – сообщил представитель "Аэрофлота".