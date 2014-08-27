Главврач аэропорта Шереметьево отстранен от работы из-за смерти пассажира

Главврач аэропорта Шереметьево отстранен от исполнения обязанностей

Руководство аэропорта Шереметьево отстранило от выполнения служебных обязанностей главного врача аэропорта Артура Бунина. Как сообщила 27 августа пресс-служба аэропорта, данное решение связано с гибелью пассажира рейса Барселона - Челябинск.

Отстранить главного врача медико-санитарной части Шереметьево от работы руководство решило для того, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность служебного расследования, которое в данный момент проводится в аэропорту.

Напомним, что 18 августа в аэропорту скончался от сердечного приступа Артем Чечиков, пассажир рейса "Барселона - Челябинск". На борту 24-летнему мужчине стало плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Москве. Однако прибывшие к борту медики не смогли спасти молодого человека. Очевидцы трагедии сообщали, что машина реанимации прибыла на место позже, чем следовало, а у медиков аэропорта не оказалось необходимых препаратов и исправного дефибриллятора.

По факту смерти пассажира в Шереметьево в понедельник было возбуждено уголовное дело. По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, расследование установит, насколько правильно и оперативно действовали сотрудники медслужбы аэропорта. Кроме того, обстоятельствами трагедии в аэропорту заинтересовались Минтранс и Минздрав.