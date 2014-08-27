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ЧП

27 августа 2014, 19:51

Главврач аэропорта Шереметьево отстранен от работы из-за смерти пассажира

Шереметьево аэропорты чп гибель пассажира Артем Чечиков

Главврач аэропорта Шереметьево отстранен от исполнения обязанностей

Руководство аэропорта Шереметьево отстранило от выполнения служебных обязанностей главного врача аэропорта Артура Бунина. Как сообщила 27 августа пресс-служба аэропорта, данное решение связано с гибелью пассажира рейса Барселона - Челябинск.

Отстранить главного врача медико-санитарной части Шереметьево от работы руководство решило для того, чтобы обеспечить объективность и беспристрастность служебного расследования, которое в данный момент проводится в аэропорту.

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Напомним, что 18 августа в аэропорту скончался от сердечного приступа Артем Чечиков, пассажир рейса "Барселона - Челябинск". На борту 24-летнему мужчине стало плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Москве. Однако прибывшие к борту медики не смогли спасти молодого человека. Очевидцы трагедии сообщали, что машина реанимации прибыла на место позже, чем следовало, а у медиков аэропорта не оказалось необходимых препаратов и исправного дефибриллятора.

По факту смерти пассажира в Шереметьево в понедельник было возбуждено уголовное дело. По словам представителя Следственного комитета Владимира Маркина, расследование установит, насколько правильно и оперативно действовали сотрудники медслужбы аэропорта. Кроме того, обстоятельствами трагедии в аэропорту заинтересовались Минтранс и Минздрав.

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