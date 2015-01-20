Врачи не нашли вирус Эбола у пассажирки в Шереметьеве

Врачи не подтвердили вирус Эбола у пассажирки рейса Москва - Париж

По итогам обследования пассажирки рейса Париж-Москва, у которой ранее обнаружили симптомы лихорадки Эбола, врачи не нашли опасного заболевания, передает телеканал "Москва 24".

Женщина прошла обследование в одной из московских больниц. Как сообщил представитель Минздрава России Олег Салагай, проведенные исследования не подтвердили наличие вируса Эбола. Он добавил, что ее состояние удовлетворительное и вскоре она сможет продолжить свою поездку.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники санитарных служб проверяют самолет рейса Париж-Москва, прибывший в Шереметьево. На борту лайнера якобы находилась пассажирка с симптомами, напоминающими лихорадку Эбола.

О состоянии пассажира за несколько минут до посадки сообщил командир экипажа. После приземления самолет отправили на отдельную стоянку.

В аэропорт выехали специалисты санитарных и экстренных служб, которые занялись обследованием потенциально зараженной пассажирки.

Позже оказалось, что женщина больна ОРВИ. Для полного исключения подозрений на заболевание пациентку доставили в одну из столичных клиник. Для госпитализации ей выдали временную российскую визу.