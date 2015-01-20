Врачи не нашли вирус Эбола у пассажирки в Шереметьеве

По итогам обследования пассажирки рейса Париж-Москва, у которой ранее обнаружили симптомы лихорадки Эбола, врачи не нашли опасного заболевания, передает телеканал "Москва 24".
Женщина прошла обследование в одной из московских больниц. Как сообщил представитель Минздрава России Олег Салагай, проведенные исследования не подтвердили наличие вируса Эбола. Он добавил, что ее состояние удовлетворительное и вскоре она сможет продолжить свою поездку.
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Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники санитарных служб проверяют самолет рейса Париж-Москва, прибывший в Шереметьево. На борту лайнера якобы находилась пассажирка с симптомами, напоминающими лихорадку Эбола.
О состоянии пассажира за несколько минут до посадки сообщил командир экипажа. После приземления самолет отправили на отдельную стоянку.
В аэропорт выехали специалисты санитарных и экстренных служб, которые занялись обследованием потенциально зараженной пассажирки.
Позже оказалось, что женщина больна ОРВИ. Для полного исключения подозрений на заболевание пациентку доставили в одну из столичных клиник. Для госпитализации ей выдали временную российскую визу.
Лихорадка ЭболаЛихорадка Эбола - острое вирусное заболевание с уровнем смертности до 90%. Болезнь начинается с сильной слабости, головной боли, ангины, болей в мышцах, животе, диареи. После чего появляются сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, развиваются признаки обезвоживания.
Передача инфекции происходит при прямом контакте с кровью, жидкостями тела и тканями зараженных, а также при укусах комаров. Отметим, что воздушно-капельным путем она не передается. Для защиты от заболевания рекомендуется использовать средства от укусов комаров, не оставлять открытых участков на теле, закрывать сетками окна и двери в домах.
Эпидемия Эболы началась в Западной Африке минувшим летом. По имеющимся данным, первой жертвой болезни стал двухлетний мальчик из Гвинеи, который съел мясо летучей мыши. Примерно через две недели эпидемия началась в Либерии и Сьерра-Леоне.
В России за это время ни один из 22 случаев подозрения на вирус Эбола не подтвердился.