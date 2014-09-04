Вдова погибшего в Шереметьеве пассажира требует у аэропорта 30 млн рублей

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Вдова пассажира Артема Чечикова, погибшего в Шереметьеве, намерена взыскать с аэропорта, авиакомпании и станции скорой помощи имени Пучкова 30 миллионов рублей. В четверг, 4 сентября, она подала соответствующий иск в Курчатовский районный суд Челябинска.

Судья и дата рассмотрения иска пока не назначены, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, 18 августа около 4.30 в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Air Europa, следовавший по маршруту Барселона - Челябинск. Одному из пассажиров, 24-летнему Артему Чечикову, возвращавшемуся с женой Еленой из свадебного путешествия, во время полета стало плохо, ему потребовалась помощь специалистов. Прибывшим медикам не удалось спасти мужчину, в 06.35 он скончался.

Очевидцы трагедии уверяли, что к самолету прибыла бригада фельдшеров с неисправной аппаратурой. Как уже сообщал M24.ru, в обстоятельствах гибели молодого человека по поручению вице-премьера Ольги Голодец разберутся Минтранс и Минздрав. По факту гибели Артема Чечикова возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Шереметьева, впрочем, 22 августа сообщила о том, что медики аэропорта действовали по регламенту и сделали все возможное для стабилизации состояния больного. По данным аэропорта, "к борту прибыли амбулифт – специальный автомобиль для снятия пострадавшего пассажира с самолета – и машина скорой помощи с бригадой врачей". Также представители аэропорта выразили соболезнования родным и близким Артема Чечикова. 25 августа Московская межрегиональная транспортная прокуратура, между тем, начала проверку в Шереметьеве по факту гибели пассажира.