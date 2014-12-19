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Москва 24

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19 декабря 2014, 20:01

Сбербанк не блокировал кредитные карты своих клиентов - эксперт

Сбербанк Денис Елаховский кредитные карты читать блокировка паника

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

В четверг, 18 декабря, появилась информация, что Сбербанк начал блокировку карт своих клиентов. В связи с этим некоторые якобы не могли снять наличные в банкоматах. Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский объяснил, почему не стоит поддаваться панике.

История по поводу блокировки карт Сбербанка началась в четверг. Причем изначально появилась информация, что заблокирует Сбербанк именно карты Visa. Эффект масштаба творит чудеса, и паника быстро охватила многих.

Началось все с того, что 12 декабря Сбербанк сообщил, что в ночь с 14 на 15 декабря будет проводить технические работы и возможны перебои в работе карт и сервиса "Сбербанк Онлайн". Многие ресурсы сообщили об этом, но дошло не до всех.

Днем 15-го "Гудок.ру" пишет о сбое в Сбербанке в Ульяновске как о загадочной поломке. Им в местных отделениях никто ничего не пояснил. Тему Сбербанка и Ульяновска тут же подхватывает "Эхо". В ночи что-то заподозрили на "Смартлабе", но там паника была подавлена в зародыше.

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Наступает утро 16 декабря. Из Ростова-на-Дону сообщают об обычной блокировке сберовской карты из-за ее компрометации. Причем, цитируя лишь одного пострадавшего, зачем-то пишут о том, что таковых "не одна сотня". Это сообщение расходится по ростовским сайтам, не обрастая новыми подробностями, потому что днем 16 декабря в контексте Сбербанка всех занимает утка про то, что банк перестал выдавать кредиты физическим лицам. Греф это быстро опроверг, и тема моментально сдулась. Но в начале девятого вечера "Говорит Москва" пишет, что операции по картам Сбербанка временно невозможны. Ближе к 22.00 выясняется, что это был мелкий сбой.

И, наконец, когда ситуация разогрета обвалом рубля плюс одним запланированным и одним внеплановым техническими сбоями у Сбербанка за последние два дня, в среду, 17 декабря, в 18.45, на тюменском ресурсе Park72 появляется следующее:

"Мне позвонила подруга из Москвы, знает, что я поклонница кредиток… К тому же я активно пользуюсь онлайн банком. Мне так удобно, рассчитываюсь на дому со своими сотрудниками. И за услуги в интернет-магазинах. Так вот, подруга говорит, что в 00.00 по Москве все денежные хождения по картам Visa прекратятся. Беги, говорит, срочно снимай! Перепугалась я, сумма там небольшая — 100 тысяч рублей, но все-равно терять не хочется. Побежала. Сняла, слава богу… В отделении Сбербанка России на Республики,133. Ох, не иначе санкции проклятущие! ОЛЬГА, 30, 741 просмотр всего, 6,157 просмотров сегодня".

Уже через пару часов полноценная паника разразилась в разных городах. В ночь на 18-е этот слух разлетается по стране при помощи всех возможных каналов с чудовищной скоростью и эффективностью. С радостью помогают и украинские сайты. В итоге днем Сбербанку приходится все официально опровергать.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сбербанк может по всей стране заблокировать операции по банковским картам. В банке отметили, что ограничения на снятие наличных в банкоматах отсутствуют, а работа с международными платежными системами Visa и MasterCard продолжается.

"Сбербанк располагает необходимыми денежными ресурсами – как в рублях, так и в иностранной валюте. Сбербанк не устанавливал и впредь не будет устанавливать никаких ограничений по снятию наличных средств и продаже/покупке валюты, а также по функционированию платежных карт. Сбербанк работает с международными платежными системами в штатном режиме, не вводил и не намерен вводить каких-либо ограничений по банковским картам этих систем, включая ограничения по лимитам. Несмотря на повышенный поток клиентов, наблюдающийся за последние дни, Сбербанк обеспечивает качественный уровень сервиса по всем направлениям деятельности", – говорится в сообщении банка.

Напомним, что лимит на выдачу наличных по картам Сбербанка Visa Platinum и Platinum MasterCard составляет 1 миллион рублей, Visa Gold и Gold MasterCard – до 300 тысяч рублей, Visa Classic, MasterCard Standart и Сбербанк Maestro – до 150 тысяч рублей.

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