В московском СИЗО открылась совместная молельня для мусульман и иудеев

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На территории СИЗО №5 открылась первая совместная молельная комната для иудеев и мусульман. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Изоляторы переполнены, но мы нашли возможность выделить пусть небольшое, но все же помещение. Мы надеемся, что моральный климат в СИЗО с открытием комнаты улучшится, и это будет приносить свои положительные плоды", – заявил во время церемонии открытия начальник столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний Игорь Клименов.

В свою очередь главный раввин России Берл Лазар добавил, что иудеи и мусульмане "понимают, что человек, который совершил ошибку, может ее исправить и начать новую жизнь".

"Пока есть хоть один еврей, который находится в тяжелом положении, мы обязаны ему помочь. Когда есть просьба открыть синагогу или молельную комнату, мы стараемся помочь. Не везде в мире есть такое понимание данной проблемы, как в России", – отметил он.

Председатель столичного духовного управления мусульман, муфтий Ильдар Аляутдинов также поблагодарил руководство ФСИН за оказанную поддержку при открытии молельной комнаты. "Мы молили Всевышнего, чтобы такая комната появилась", – сказал Аляутдинов.

Необходимая мебель и религиозная литература были закуплены совместными усилиями мусульманской и еврейской общин. Эта молельня стала 13-й специализированной комнатой в учреждениях ФСИН России. Также в трех из шести столичных СИЗО уже действуют иудейские молельные комнаты, и в четырех – мусульманские.