Число пострадавших от укусов клещей в России за год увеличилось втрое

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Количество пострадавших от укусов клещей в России с начала года в три раза превысило прошлогодние показатели. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего за помощью к медикам обратились свыше четырех тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе 1,6 тысячи детей. Никто из пострадавших клещевым энцефалитом не заразился, однако зарегистрировано свыше ста человек с борреллиозом.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится на контроле специалистов. Однако в ведомстве добавили, что для профилактики инфекций, передающихся клещами, следует использовать индивидуальную защиту: специальную одежду и средства для обработки верхней одежды и снаряжения.

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Отметим, в прошлом году россияне значительно чаще жаловались на укусы клещей, чем в 2014. Всего было зафиксировано 536 тысяч таких случаев.

За пять месяцев, с 1 апреля по 15 сентября прошлого года, от укусов клещей пострадало 16395 жителей Москвы. Из них более трех тысяч – дети до 17 лет. За аналогичный период 2014 года клещи укусили более 11 тысяч человек, в том числе две тысячи детей.