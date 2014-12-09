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Ж/Д и вокзалы

09 декабря 2014, 18:07

Отмененные поезда в СНГ готовы вернуть в любой момент при появлении спроса

РЖД отмена поездов ж/д и вокзалы ФПК

Фото: M24.ru

Федеральная пассажирская компания готова вернуть в обращение отмененные поезда в СНГ в любой период будущего года при формировании устойчивого спроса на перевозки, сообщили M24.ru в пресс-службе компании.

С 14 декабря ФПК на год отменяет движение поездов из России в Азербайджан, на Украину, в Казахстан и Таджикистан. Маршруты отменяют из-за снижения спроса на перевозки, сообщила пресс-служба компании.

"По итогам корректировки графика движения поездов на 2015 год (действует с 14 декабря 2014 года по 12 декабря 2015 года) общие размеры движения пассажирских поездов формирования ФПК составят 509 пар", - добавили в пресс-службе.

В 2015 году в международном сообщении со странами СНГ и Балтии будут курсировать 11 поездов Федеральной пассажирской компании:

  • 7/8 Москва - Брест (Белоруссия);
  • 30/29 Калининград - Москва (через Литву и Белоруссию);
  • 65/66 Москва - Кишинев (Молдавия);
  • 80/79 Калининград - Санкт-Петербург (через Литву и Белоруссию);
  • 147/148 Калининград - Москва (через Литву и Белоруссию);
  • 360/359 Калининград - Адлер (через Литву и Белоруссию);
  • 365/366 Челябинск - Ташкент (Узбекистан);
  • 391/392 Томск - Лениногорск (Казахстан);
  • 465/466 Оренбург - Ташкент (Узбекистан);
  • 481/482 Самара - Ташкент (Узбекистан);
  • 425/426 Калининград - Челябинск (через Литву и Белоруссию).

Отметим, что между российскими городами и столицами Азербайджана, Украины, Казахстана и Таджикистана курсируют поезда других пассажирских компаний.

Так, в направлении Азербайджана в 2015 году предусмотрено курсирование двух поездов формирования администрации Азербайджана: 55/56 Баку - Москва и 369/370 Баку - Харьков. В направлении Украины из-за значительного падения объемов перевозок курсируют многогруппные поезда формирования Украины. В направлении Казахстана в настоящее время предусмотрено курсирование 13 поездов формирования Казахстана, один прямой поезд 391/392 Томск - Лениногорск и 3 транзитных поезда назначением в Узбекистан формирования АО "ФПК". Размеры движения с Таджикистаном сохранены в полном объеме, перевозчиком является компания "Таджикские железные дороги".

Изменения в графике движения поездов "Сапсан"

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Напомним, в период новогодних праздников и рождественских каникул РЖД назначает около тысячи дополнительных рейсов поездов внутреннего сообщения.

С 25 декабря по 12 января дополнительные поезда будут курсировать по самым востребованным маршрутам. Первый "пик" перевозок пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы ожидается с 26 декабря по 31 декабря. Самый же большой пассажиропоток из регионов придется на 9, 10 и 11 января.

По состоянию на 1 декабря дополнительно назначено уже 80 поездов на 439 рейсов. А между Москвой и Санкт-Петербургом планируется ввести более 160 рейсов поездов.

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