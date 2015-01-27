Турагентство подало иск на РФС в размере 23 млн рублей

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковного турагентства "Академсервис" к Российскому футбольному союзу о взыскании более 23 миллионов рублей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Иск поступил в арбитраж 26 января, к производству он пока не принят, также не сообщается об основаниях исковых требований.

Компания "Академсервис" оказывает многим спортивным клубам и организациям услуги по бронированию гостиниц и авиабилетов.

Напомним, Российский футбольный союз в последнее время находится в тяжелом финансовом положении. РФС задолжал по зарплате главному тренеру национальной команды Фабио Капелло не менее 400 миллионов рублей.

С учетом взносов в страховые фонды сумма задолженности наставнику российской сборной достигает порядка 600 миллионов рублей. При этом Фабио Капелло не получает свою зарплату на протяжении уже семи месяцев.

Кроме того, РФС должен владельцу московского "Спартака" Леониду Федуну около 300 миллионов рубля. "РФС обещал, что расплатится за счет поступлений от ФИФА, но этого не произошло. Финансовые проблемы, которые испытывает РФС, известны всем. Я буду добиваться, чтобы долг был погашен", - заявил владелец "Спартака".