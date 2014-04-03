Более 1 тысячи детей будут участвовать в Георгиевском параде

Поклонная гора. Фото: ИТАР-ТАСС

Более 1 тысячи детей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России будут участвовать в Георгиевском параде, который пройдет 6 мая на Поклонной горе в ознаменование Великой Победы. Об этом сообщает в четверг информационный центр правительства Москвы.

В числе участников будут курсанты кадетских корпусов, а также православные следопыты и скауты из ближнего зарубежья - с Украины, а также из Белоруссии, Казахстана и Армении.

"Отдельное приглашение направлено православным следопытам Крымского отделения Братства. Многие дети впервые побывают в столице нашей Родины, познакомятся с её славной историей и богатейшим культурным наследием", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 мая отмечается как день памяти небесного покровителя Москвы, святого Георгия Победоносца. Георгиевские парады проводятся в Москве 20 лет подряд. С 2010 года парад проходит на Поклонной горе, а к его участникам с приветствием обращается Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Организаторами парада выступают Синодальный отдел по делам молодежи Русской православной церкви, а также общероссийская детско-юношеская организация "Братство православных следопытов".