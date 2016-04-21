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21 апреля 2016, 14:01

Город

На Пасху метро будет работать до двух часов ночи

Москвичей ждут изменения движения транспорта на Пасху

Столичный метрополитен в пасхальные праздники будет работать до двух часов ночи. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора предприятия Борис Ткачук, сообщает ТАСС.

Кроме того, на Пасху организуют 39 бесплатных автобусных маршрутов. А по самым востребованным маршрутам запустят дополнительные автобусы и троллейбусы. Всего "Мосгортранс" планирует задействовать около 1,1 тысячи автобусов.

В ночь с 30 апреля на 1 мая наземный городской транспорт будет работать до половины четвертого утра.

Ранее m24.ru сообщало, что на некоторых улицах Северо-Западного административного округа изменится схема движения транспорта в связи с пасхальными мероприятиями.

С 00:00 до 19:00 24 апреля и 1,8,10 мая будут введены следующие изменения для транспорта:

  • запрещена остановка и стоянка по четной стороне улицы Планерная на участке от улицы Героев Панфиловцев до ТПУ "Планерная" и на участке бокового проезда улицы Планерная от улицы Фомичевой до дома 12;
  • ограничено движение на участке бокового проезда улицы Планерная от дома 12 корпус 1 до ТПУ "Планерная";
  • введена выделенная полоса в выходные дни на участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицой Муравская до пересечения с улицы Барышиха при движении в сторону области;
  • запрещена остановка и стоянка на участке Пятницкого шоссе от пересечения с улицей Барышиха до пересечения с подъездной дорогой к Митинскому кладбищу;
  • изменен приоритет движения на пересечении Пятницкого шоссе и подъездной дороги к Митинскому кладбищу;
  • введено одностороннее движение по нечетной стороне Волоколамского проезда;
  • запрещена остановка и стоянка на всем протяжении Волоколамского проезда;
На подъездах к участкам, где введут временные ограничения, будут установлены щиты, информирующие водителей об изменениях. В ЦОДД призвали автомобилистов заранее планировать свои маршруты.

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Пасха метро наземный транспорт время работы метрополитена изменения режима работы

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