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15 декабря 2017, 11:47

Мослекторий покажет вечеринку смелых идей PechaKucha Night Moscow

Мослекторий литература развлечения

18 декабря в DI Telegraph состоится очередная PechaKucha Night Moscow. PechaKucha – это гибрид вечеринки и презентации, международный формат, который существует более чем в 900 городах мира. Представители разных профессий поделятся своими смелыми идеями, расскажут о любопытных проектах и поделятся опытом.

В программе вечера:

  • Журналист, писатель, шеф-редактор сайта "Батенька, да вы трансформер", автор книги "Мой дикий ухажер из ФСБ и другие истории" Ольга Бешлей. Она расскажет, как построить отношения со своим лирическим героем и вместе выпустить книгу;
  • Предприниматель, маркетолог, философ Владимир Мисковец. Он выступит с темой ""Консенсус" – язык, который объединит человечество";
  • Путешественница, руководитель комьюнити-маркетинга в сервисе по поиску попутчиков Beepcar Ася Репрева. Она расскажет о том, как, порой, полезно вести бессмысленные разговоры;
  • Современный поэт, писатель и журналист, главный редактор проекта "Живые поэты" Андрей Орловский. Тема его беседы – "От Херсона до Oxxxymiron’a. История одной секты";
  • Бизнес-консультант, представитель Presencing Institute и u.lab в России Анастасия Тоток. Она научит, как совместить духовные практики и бизнес";
  • Сценарист, писатель, руководитель программы "Сценарное мастерство" Московской школы кино Александр Талал. Он объяснит доморощенным кинокритикам, как правильно ругать кино".

Прямую трансляцию смотрите 18 декабря в 20:00 на этой странице или на сайте "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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