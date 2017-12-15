Мослекторий покажет вечеринку смелых идей PechaKucha Night Moscow

18 декабря в DI Telegraph состоится очередная PechaKucha Night Moscow. PechaKucha – это гибрид вечеринки и презентации, международный формат, который существует более чем в 900 городах мира. Представители разных профессий поделятся своими смелыми идеями, расскажут о любопытных проектах и поделятся опытом.

В программе вечера:

Журналист, писатель, шеф-редактор сайта "Батенька, да вы трансформер", автор книги "Мой дикий ухажер из ФСБ и другие истории" Ольга Бешлей. Она расскажет, как построить отношения со своим лирическим героем и вместе выпустить книгу;

Предприниматель, маркетолог, философ Владимир Мисковец. Он выступит с темой ""Консенсус" – язык, который объединит человечество";

Путешественница, руководитель комьюнити-маркетинга в сервисе по поиску попутчиков Beepcar Ася Репрева. Она расскажет о том, как, порой, полезно вести бессмысленные разговоры;

Современный поэт, писатель и журналист, главный редактор проекта "Живые поэты" Андрей Орловский. Тема его беседы – "От Херсона до Oxxxymiron’a. История одной секты";

Бизнес-консультант, представитель Presencing Institute и u.lab в России Анастасия Тоток. Она научит, как совместить духовные практики и бизнес";

Сценарист, писатель, руководитель программы "Сценарное мастерство" Московской школы кино Александр Талал. Он объяснит доморощенным кинокритикам, как правильно ругать кино".