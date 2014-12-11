Власти будут проводить конкурсы на все значимые объекты Москвы-реки

Проект бюро "Меганом". Фото: http://themoscowriver.com

На все значимые объекты Москвы-реки будут проводиться отдельные архитектурные конкурсы, сообщил на Московском урбанистическом форуме главный архитектор столицы Сергей Кузнецов. Там были объявлены итоги конкурса на концепцию развития главной водной артерии Москвы.

"В конкурсе на концепцию развития набережных было важно учесть оформление "фасада реки". В рамках этого конкурса не стояло задачи спроектировать архитектуру. У нас задуман ряд конкурсов по берегам Москвы-реки", - передает слова Кузнецова корреспондент M24.ru.

Отметим, что международный конкурс на разработку градостроительной концепции территорий, прилегающих к Москве-реке, выиграло столичное бюро "Проект Меганом". Согласно концепции, в городе обустроят более 120 км набережных, построят транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места и парки, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

Победителя объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин. По словам заммэра, практически все финалисты представили хорошие предложения, поэтому их идеи также учтут при разработке концепции.

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"Сама концепция разбита на три этапа. Первый этап рассчитан до 2015 года – это то, что мы тоже можем сделать в ближайшее время, например, спроектировать градостроительный план. Второй этап рассчитан до 2017 года включительно – это то, на что у нас есть деньги. И третий этап завершится в 2035 году – это полная реализация плана", - сказал Хуснуллин.

Главный архитектор бюро "Проект Меганом" Юрий Григорянц получит в награду 6 миллионов рублей и будет в качестве консультанта участвовать в дальнейшей разработке проекта по отдельному контракту.

По его словам, одной из идей, представленных на конкурс, стало очищение воды с помощью специальных растений. Кроме того, бюро предлагает обустроить в разных частях столицы пять крупных портов и организовать зону отдыха с катком на юго-востоке города.

За 20 лет работы архитектурное бюро "Проект Меганом" реализовало более двух десятков различных проектов: от жилых домов до крупных общественных зданий, реконструкции и градостроительных концепций. Среди них разработка дизайна здания печатного дома "Утро России", торгового комплекса Luxury Village и театра "Меркурий" в Барвихе. Кроме того, бюро работало над проектом "Полуостров ЗИЛ".

Всего в финале конкурса участвовали 6 команд:

Maxwan architects+urbanists (Нидерланды);

Turenscape (Китай);

Burgos&garrido arquitectos (Испания);

SWA Group (США);

"Меганом" (Россия);

"Остоженка" (Россия).