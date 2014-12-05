Башню "Эволюция" в "Москва-Сити" откроют до конца года

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В деловом центре "Москва-Сити" до конца года откроют комплекс "Эволюция", сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. Это 54-этажная башня в виде спирали высотой 250 метров. По высоте среди сооружений "Москва-Сити" башня находится на десятом месте.

Надземную часть здания сейчас достраивают. Уже установлены основные конструкции башни и фасад, лифты и эскалаторы. Проводятся инженерные коммуникации и монтируются двери, а также в последний раз красят стены и колонны.

В прошлом году завершилось строительство двух надземных и двух подземных этажей и парковки на 211 машино-мест. Здесь планируется разместить переходы к Центральному ядру, мосту "Багратион" и в метрополитен.

Напомним, "Москва-Сити" планируется достроить в 2017-2018 годах. В настоящее время на территории комплекса сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости и половина запланированных объектов - 11 из 22. Уже работают "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий".

"Москва в цифрах": Деловой центр "Москва-Сити"

Также построены бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", деловой комплекс "Империя", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

Сейчас здесь продолжают возводить башни "Око", "IQ-квартал", "Восток" комплекса "Федерация".

Кроме того, деловой центр "Москва-сити" в 2015 году начнет внедрение новой системы навигации. В частности, будет создано мобильное приложение - путеводитель по комплексу, которое поможет определить местонахождение посетителя и проложить нужный маршрут.

Разработчики планируют создать сервис, который будет "советовать", как лучше провести время в "Сити" и куда заглянуть по пути. Также сделают бумажную пешеходную карту и ряд тематических карт, в которых можно будет найти советы по шоппингу, развлечениям, культуре, спорту в деловом центре.