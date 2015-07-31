Полуэкспресс № 901 будет ходить до Таганской площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 1 августа продлят маршрут полуэкспрессного автобуса № 901. Он будет ходить от метро "Коломенская" до Таганской площади, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Изменения стали возможными благодаря организации выделенной полосы на улице Большие Каменщики.

Автобус № 901 следует от Загорья по Липецкой и Бакинской улицам, Пролетарскому проспекту и проспекту Андропова. Маршрут, которым ежедневно пользуются более 13 тысяч человек, напрямую свяжет районы Бирюлево Восточное и Таганский.

Отметим, в столице организовано шесть полуэкспрессных маршрутов. Они обеспечивают связью центральные и удаленные районы столицы. Маршруты проходят по выделенным полосам с минимальным количеством остановок.

Сейчас в Москве действуют следующие полуэкспрессные автобусные маршруты:



№ 901 "Загорье ‒ Таганская площадь";

№ 902 "Новопеределкино ‒ Киевский вокзал";

№ 903 "Холмогорская улица ‒ Рижский вокзал";

№ 904 "4-й микрорайон Митина ‒ Белорусский вокзал";

№ 905 "75-й километр МКАД ‒ Белорусский вокзал";

№ 907 "Каширское шоссе, 148 (МКАД) – Метро "Добрынинская".

Ранее сообщалось, что столичными маршрутами, проходящими по выделенным полосам, ежедневно пользуются более 1,3 миллиона человек. С начала года городской транспорт перевез по "выделенкам" около 200 миллионов пассажиров, что на 8,5 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярны среди горожан полуэкспрессные автобусные маршруты. По итогам первого полугодия количество пассажиров на них возросло на 18 процентов в сравнении с прошлым годом. Они следуют по выделенным полосам на вылетных магистралях с минимальным количеством остановок, при этом интервалы их движения в часы пик составляют от 2 до 5 минут.