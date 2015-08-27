Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Надежде Савченко

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Мосгорсуд признал законным продление срока ареста гражданке Украины Надежде Савченко, обвиняемой по делу о гибели российских журналистов под Луганском. Как сообщает ТАСС, апелляционная жалоба защиты Савченко была отклонена.

"Постановление Мосгорсуда об избрании меры пресечения оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", – приводит издание слова судьи.

Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемой срок содержания под стражей до 30 сентября. В настоящее время уголовное дело направлено в Донецкий суд Ростовской области.

Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Она находится под арестом в России с июля прошлого года.

Журналисты были убиты в ходе минометного обстрела под Луганском. По версии следствия, перед обстрелом Савченко определила их координаты и передала украинским силовикам.

Сама летчица отрицает свою вину. Савченко заявляет, что ее похитили на территории Украины, затем переправили в Россию и передали российским силовикам. По версии российской стороны, летчица попала в страну под видом беженки, после чего была задержана.

Савченко инкриминируется три эпизода совершения преступления: пособничество в убийстве российских журналистов, незаконное пересечение границы России, а также покушение на убийство пятерых человек.