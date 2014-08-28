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Выборы

28 августа 2014, 17:34

На выборах в Мосгордуму будут работать 3,6 тысячи избирательных участков

Мосгордума выборы Мосгоризбирком избирательные участки Юрий Ермолов

Фото: M24.ru

Во время выборов в Мосгордуму на территории столицы будут работать 3610 избирательных участков - из них 196 участков в местах временного пребывания, сообщил на заседании Мосгоризбиркома секретарь комиссии Юрий Ермолов, передает Агентство "Москва".

Ермолов уточнил, что четыре участка были закрыты, из-за этого изменилась нумерация других мест для голосования.

Напомним, что выборы в столичный парламент пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму-2014

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

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Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако те, кто не сможет в день голосования попасть на свой участок, сможет проголосовать досрочно. Для этого избиратель должен написать заявление, в котором будут указаны причина досрочного голосования, фамилия, имя, отчество и место жительства. В свою очередь член территориальной комиссии проставит в заявлении избирателя дату и время досрочного голосования и выдаст бюллетень. Досрочное голосование начнется 3 сентября.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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